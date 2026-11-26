وطن للأنباء: قالت حركة "حماس"، إن تهديدات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، بمواصلة العدوان والاغتيالات وإخلاء مدينة غزة من سكانها، تؤكد نوايا الاحتلال المبيتة تجاه الشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط الجهود الرامية لتنفيذ التفاهمات المبرمة وخارطة الطريق التي رحب بها الوسطاء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت حماس، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، رغم مضي أكثر من عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استشهاد نحو 1700 مواطن منذ الاتفاق، واستمرار الحصار وسياسة التجويع الممنهج.

وانتقدت الحركة صمت "مجلس السلام" إزاء استمرار العدوان والتهديدات الإسرائيلية بتهجير أكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة، محملة إياه مسؤولية سياسية كبيرة عن استمرار نزيف دماء المدنيين جراء جرائم الاحتلال وسياسات حكومته.

وجددت مطالبتها الوسطاء والأطراف المعنية بالتحرك الفوري والجاد لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وإلزام حكومة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها الأمنية والإنسانية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات والإمدادات الإغاثية اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية الناجمة عن تداعيات حرب الإبادة.