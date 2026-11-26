وطن للأنباء: قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إن الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاونروا للمنازعات، احدى المحاكم التابعة لنظام اقامة العدل في الأامم المتحدة، والذي شكك في سلامة الاسس والادلة التي استندت اليها وكالة الغوث في فصل عدد من موظفيها الفلسطينيين عام 2024، يشكل تطورا قانونيا مهما، ويعيد الاعتبار، ولو بصورة نسبية، الى الموظفين الذين تعرضوا لاجراءات استندت الى معلومات وادعاءات اسرائيلية لم تثبت صحتها، ولا سيما ان المحكمة اكدت افتقار الأدلة المقدمة بحقهم الى القيمة الاثباتية والمصداقية.

واضافت الدائرة ان هذا الحكم يضع علامات استفهام جدية حول الطريقة التي تعاملت بها الاونروا مع الاتهامات الاسرائيلية، ومدى التزامها بالمعايير القانونية والادارية والضمانات التي تكفل حقوق موظفيها، ويؤكد ان الاتهامات الاسرائيلية لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة، ما لم تخضع للتحقق المستقل وتستند إلى ادلة موثوقة وقابلة للاثبات. كما ان المواقف والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها تؤكد ضرورة التصدي لمحاولات تقويض دور الاونروا ومكانتها الدولية.

ودعت الدائرة ادارة الاونروا الى مراجعة شاملة لجميع حالات الفصل والاجراءات التي اتخذتها بحق موظفين فلسطينيين استنادا الى معلومات اسرائيلية او تقارير اعلامية منحازة، والعمل على انصاف المتضررين واعادة الاعتبار إليهم، ووقف اي اجراءات لا تستند الى معايير قانونية واضحة وادلة موثوقة. كما حذرت من وجود ممارسات داخل بعض مفاصل الوكالة تتقاطع مع الاجندات الاسرائيلية والامريكية الهادفة الى اضعاف الاونروا وتقويض استقلالية عملها.

واكدت الدائرة ان الحكم يشكل ايضا رسالة واضحة إلى الدول المانحة التي انساقت وراء الادعاءات الاسرائيلية، واتخذت قرارات بتعليق أو تخفيض مساهماتها المالية، بضرورة مراجعة مواقفها واستئناف تمويلها، وعدم تحويل المساعدات الإنسانية الى أداة للضغط السياسي.

وختمت الدائرة بالتأكيد على ان الحملة الاسرائيلية الامريكية ضد الاونروا ليست مجرد استهداف لمؤسسة انسانية، بل هي جزء من مخطط سياسي متواصل لنزع الشرعية عنها وانهاء دورها، بما يمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة. ودعت الامم المتحدة وادارة الاونروا الى التعامل مع هذا الاستهداف باعتباره عدوانا على الامم المتحدة ومؤسساتها، والتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن قراراتها وقوانينها واجراءاتها التي تستهدف الوكالة، وضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين دون قيود أو ابتزاز سياسي.