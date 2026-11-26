وطن للأنباء: بحث نائب الرئيس حسين الشيخ، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية أ.د رامي الحمد الله، آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات والترتيبات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأكد الشيخ ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، مشددا على أهمية إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وقطاع غزة، وضمان حق أبناء شعبنا في المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني دون استثناء، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتذليل العقبات وتوفير الظروف اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها واحترام إرادة الناخب الفلسطيني.

واستعرض الحمد الله خلال اللقاء، جاهزية لجنة الانتخابات المركزية، والإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية التي تعمل عليها استعدادا لتنظيم العملية الانتخابية.