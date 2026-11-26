وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا وجدارا استناديا يعودان للمواطن آدم حسن مرعي، في منطقة الشعاب ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وحاصرت المنزل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الذين تجمعوا في محيط المنزل، قبل أن تشرع بهدمه.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 62 عملية هدم، طالت 129 منشأة فلسطينية، بينها 62 مسكنا مأهولا، ومسكنان غير مأهولين، و14 منشأة تشكل مصادر رزق، و46 منشأة زراعية، وخمس منشآت أخرى. وألحقت عمليات الهدم أضرارا مباشرة بما لا يقل عن 220 مواطنا، بينهم 125 طفلا و45 امرأة.