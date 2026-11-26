وطن للأنباء: قالت نقابة الصحفيين، لجنة النوع الاجتماعي، إن حماية الصحفيات من العنف والانتهاكات تتطلب منظومة متكاملة من المساءلة والإنصاف والضمانات القانونية والمؤسسية، مشددة على أن إنهاء الإفلات من العقاب شرط أساسي لإنهاء العنف ضد الصحفيات.

وقالت النقابة، في بيان بمناسبة انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الخميس، إن الصحفية الفلسطينية تواجه أشكالاً متعددة من العنف والانتهاكات، تشمل القتل والاستهداف والاعتقال والملاحقة والحرمان من حرية الحركة، إضافة إلى التحرش والتمييز والعنف النفسي والاقتصادي والرقمي.

وأوضحت أن إحصائيات النقابة للفترة 2023-2026 وثقت نحو 4900 جريمة وانتهاك بحق الصحفيين والصحفيات، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينها استشهاد 260 صحفياً وصحفية، بينهم 40 صحفية، واعتقال 256 صحفياً، لا يزال 39 منهم رهن الاعتقال، وإصابة 620 صحفياً وصحفية، إلى جانب استهداف 150 مؤسسة إعلامية، دُمرت 115 منها بالكامل.

وأضافت أن الانتهاكات تتفاقم في ظل الحرب والنزوح وتدمير المؤسسات الإعلامية وفقدان مصادر الدخل، فضلاً عن حرمان صحفيات مريضات، لا سيما المصابات بالسرطان والأمراض الخطيرة في قطاع غزة، من الوصول إلى العلاج المتخصص خارج القطاع.

وشددت على أن العنف ضد الصحفيات لا يقتصر على الاعتداء الجسدي والتحرش، بل يشمل أيضاً حرمانهن من العلاج والحركة، والتضييق على عملهن وإقصاءهن مهنياً بسبب المرض أو النزوح أو التبليغ عن الانتهاكات.

وطالبت النقابة بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وفعالة في جرائم قتل الصحفيين والصحفيات واستهدافهم واعتقالهم، وملاحقة المسؤولين عنها، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وضمان حرية حركة الصحفيين، وتسهيل خروج الصحفيات المريضات من قطاع غزة لتلقي العلاج، مع ضمان عودتهن الآمنة والطوعية.

كما دعت إلى تعزيز الحماية من العنف الرقمي والتهديد والابتزاز والتشهير، وتوفير الدعم القانوني والتقني للصحفيات، وإلزام المؤسسات الإعلامية باعتماد سياسات واضحة لمناهضة التحرش والتمييز والعنف، وتوفير آليات آمنة وسرية لتقديم الشكاوى والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين.

وأكدت ضرورة توفير الحماية المهنية والاجتماعية والاقتصادية للصحفيات، وضمان مشاركتهن في مواقع صنع القرار، وتفعيل دور لجنة النوع الاجتماعي في رصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى، بما يضمن تحويل السياسات والضمانات إلى إجراءات عملية.

وجددت اللجنة التزامها بمواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها ومتابعة الشكاوى والحالات الصحية والإنسانية الحرجة، مؤكدة أن حقوق الصحفيات غير قابلة للتجزئة، وأن التبليغ عن العنف حق، وطلب الحماية ليس ضعفاً، والمطالبة بالعلاج ليست منّة.

وختمت بالتأكيد أن الصحافة الحرة لا يمكن أن تقوم في بيئة تسمح بإسكات الصحفيات، وأنه لا حماية حقيقية دون مساءلة، ولا عدالة دون محاسبة، مطالبة بإنصاف الناجيات وضمان حقوق الصحفيات في الحياة والعلاج والحركة والعمل بأمان.