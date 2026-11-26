وطن للأنباء: أصيب مواطن الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة مواطن (40 عاماً)، بالرصاص المغلف بالمطاط في البطن، دون ورود تفاصيل عن حالته الصحية.

وتتعرض أحياء وقرى وبلدات شمال القدس، بما فيها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب المجاورة، لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل مداهمات للمنازل واعتقالات وتنكيل بالمواطنين، ومواجهات يتخللها إطلاق الاحتلال للرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت.