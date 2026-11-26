حدثت خلال الفترة الماضية وتحدث بشكل روتيني حالات تلوث للمياه، سواء اكانت على نطاق ضيق او في الأماكن العامة كالمؤسسات والجامعات او على صعيد مصدر المياه للبلديات، وسواء اكان التلوث بيولوجيا أو كيميائيا، ورغم ان حدة التلوث ونوعيته تختلف من حالة الى أخرى، وان تداعيات او تغطية الحالة تختلف من حادثة الى أخرى، الا ان تلوث المياه وبالأخص التلوث الكيميائي الذي من الصعب مشاهدة حدوثه أو التعامل مع تداعياته هو الأخطر، وهذا يتوجب الحذر والقلق والتعامل الجدي حين حدوث حالات تلوث للمياه.

ومن المعروف أن مصادر المياه تتلوث بأشكال مختلفة من الملوثات، سواء اكانت مصادر مياه سطحية أو جوفية، ومن المعروف ان الغالبية العظمى لمصادر المياه في بلادنا هي مصادر مياه جوفية، أي خزانات طبيعية تحت الارض، وهذه المصادر من الممكن ان تتلوث وبشكل خطير بالمواد الكيميائية، ومن الأمثلة على هذه المواد، أسمده ومبيدات ومواد بلاستيكية قد تتحلل الى مواد كيميائية أخرى، وما لذلك من أثار بعيدة المدى، سواء على جودة المياه وصلاحيتها للاستعمال أو على صحة وسلامة من يستعملها.

والتلوث الكيميائي للمياه وبالأخص للمياه الجوفية، مصادره متعددة ومتنوعة، وتتراوح من تلك الناتجة من فضلات المصانع أو المواد الكيميائية الناتجة عن الاستخدام الزراعي للمبيدات والأسمدة، وكذلك استخدام المواد الكيميائية في مجال الثروة الحيوانية، حيث يؤدي تراكم هذه المخلفات بالبيئة المحيطة بتلك النشاطات ومن ثم نزولها إلى طبقات التربة الدنيا وبالتالي الى المياه الجوفية واحتمالات انتقالها إلى مواد أكثر سمية ومن ثم احداثها تداعيات خطيرة على صحة الإنسان حين تستخدم المياه للشرب، وكذلك تأثيرها السلبي على المزروعات حين تستخدم المياه الملوثة كيميائيا في الري.

ومن المعروف أن هناك معايير ومواصفات عالمية محددة لاستخدام المياه سواء للشرب او للاستخدامات الاخرى، وهذه المعايير سواء كانت من منظمة الصحة العالمية او من وكالة حماية البيئة الامريكية مثلا، تحدد نوعية وتراكيز بعض المعادن مثل الرصاص والنحاس والكادميوم والزرنيخ، التي ان زادت عن الحد الاقصى المسموح به، يمكن ان تؤدي الى اضرار قصيرة المدى مثل التأثير على عمل الكلى او على الجهاز العصبي، او الهضمي، او التنفسي، او اثار بعيدة المدى، تظهر بعد فترة على شكل امراض مزمنة.

وبالإضافة الى تلوث المياه بالمعادن فإن المياه يمكن ان تتلوث بفعل احتواها على تراكيز اعلى من المسموح بها من مواد كيميائية غير عضوية او من الاملاح مثل الكلوريد والفلوريد والنيترات والنيتريت والفوسفات وغيرهما، فتراكم أملاح النترات والفوسفات في المياه، كما هو الوضع في قطاع غزة الان، بسبب تسرب الاسمدة ومياه الصرف الصحي الى المياه الجوفية، واحتمالات انتقالها إلى مواد أكثر سمية وخطورة على صحة الإنسان حين تستخدم المياه للشرب، ومن الأمثلة على ذلك، تأثير مادة الفلوريد على الاسنان، او التأثير السام لمادة النيتريت وبالأخص على الاجنة والأطفال.

وبالإضافة الى التلوث الكيميائي، فقد تتلوث المياه بيولوجيا نتيجة وصول مياه شبكات المجاري اليها، او حتى تراكم الحشرات في الخزانات والابار المفتوحة، وقد تحتوي هذه الملوثات بكتيريا وفيروسات مرضية تهدد حياة البشر، فهناك أمراض محمولة بالمياه الملوثة مثل التيفوئيد والدزنتاريا والتهاب الكبد وغيرهما.

ومع تكرار وحتى عدم التعامل بشكل جدي مع حوادث تلوث المياه في بلادنا، من المفترض أن يتم اجراء فحوصات روتينية لعينات من المياه، سواء اكانت للاستخدام البشري او لاستخدامات اخرى، وبأن تشمل الفحوصات تحديد نوعية وتركيز مواد كيميائية مثل بعض المعادن والاملاح، ومواد عضوية ومبيدات كيميائية يمكن ان تكون وصلت اليها كملوثات صناعية او زراعية او منزلية.

وكذلك اجراء الفحوصات لاحتمال وجود ملوثات بيولوجية من بكتيريا وفيروسات نتيجة وصول المياه العادمة او النفايات الى شبكة المياه، وبان يتم الحصول على عينات من المياه من مواقع مختلفة خلال عملية تزويد المستهلك بها، اي من المصدر الاساسي وهو البئر او البئر الجوفي، ومن الخزانات، ومن شبكة التوزيع، ومن النقطة النهائية للتوزيع، اي من داخل البيت او من داخل المنشأة التي سوف يتم استخدام المياه فيها، وبأن يتم اجراء فحوصات بيولوجية وكذلك كيميائية روتينية للتأكد ان المياه غير ملوثة وبالأخص تلوثا كيميائيا.