وطن للأنباء: قتل كمال محمد زبارقة، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل مركبته في مدينة قلنسوة بالمثلث الجنوبي في الداخل المحتل، حيث أُعلن عن وفاته في المكان متأثرا بإصابته، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل إلى 193 قتيلا، بينهم 15 امرأة، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، وما تخلّفه من خسائر متواصلة في الأرواح، وسط تنامي مشاعر الخوف وانعدام الأمن بين المواطنين.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى شرطة وحكومة الاحتلال، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى المحاكمة.

وتحمل قيادات عربية سلطات الاحتلال مسؤولية تفاقم الجريمة واستمرار نزيف الدم، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة من شأنها توفير الحماية للمواطنين، والحد من مظاهر العنف والجريمة المستشرية في البلدات العربية.

المصدر: عرب 48