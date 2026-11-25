وطن للأنباء: يجري رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، مفاوضات سرية مع رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، دون إطلاع قادة المعسكر الذي يتزعمه غادي آيزنكوت على تفاصيلها، خلافًا للتفاهمات التي تقضي بإدارة المفاوضات مع الليكود عبر طاقم رسمي موحد.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، مساء الأربعاء، عن مصادر سياسية اطلعت على تفاصيل الاتصالات، أن المفاوضات بين بينيت ونتنياهو أكثر جدية مما نُشر حتى الآن، وأن الرسائل تُتبادل بينهما يوميًا، بمعزل عن مسار المفاوضات الرسمي لتشكيل حكومة وحدة.

من جانبه، نفى بينيت وجود اتصالات موازية مع ممثلي نتنياهو.

وكشفت الصحيفة أن شالوم شلومو، أحد أبرز المقربين من بينيت، اجتمع على انفراد مع ممثل نتنياهو، ميخائيل رابيلو، مطلع الأسبوع الماضي، في فندق "دان أكاديا" في هرتسليا، عقب مشاركتهما في جلسة مفاوضات بحضور ممثلي آيزنكوت.

وقال مصدر في محيط بينيت، في إشارة إلى العلاقة بين شلومو ورابيلو، إنهما "يعرفان بعضهما جيدًا جدًا"، مضيفًا: "هل تعرف كم مفاوضات أدارها هذان الاثنان معًا؟". وبحسب الصحيفة، فإن الاتصالات عبر هذا المسار أفضت إلى اللقاء الذي عقده نتنياهو وبينيت في الكنيست، الأسبوع الماضي.

وتتناقض هذه الاتصالات مع التفاهمات التي توصل إليها قادة الأحزاب الأربعة في معسكر آيزنكوت (يشار وبياحد والديمقراطيون ويسرائيل بيتينو)، والتي تقضي بإجراء المفاوضات مع نتنياهو بصورة رسمية حصرًا، وبقيادة رئيس حزب "يشار".

ولهذا الغرض، شُكّل طاقم تفاوضي برئاسة عضو الكنيست حيلي تروبر، الذي يحظى بقبول جميع الأطراف، فيما اتفق آيزنكوت وبينيت على إشراك ممثل عن حزب "بياحد" في المحادثات لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاق.

مفاوضات حول رئاسة الحكومة وتركيبة الائتلاف

وبينما انحصرت جلسات المفاوضات الرسمية حتى الآن، وفق "هآرتس"، في قضايا هامشية، دون التطرق إلى هوية رئيس الحكومة أو تركيبة الائتلاف، فإن الاتصالات الموازية بين نتنياهو وبينيت تتناول هاتين المسألتين.

ويؤكد بينيت، في موقفه المعلن، تمسكه بتولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا بموجب اتفاق تناوب، إذا تشكلت حكومة وحدة مع نتنياهو، غير أن الاتصالات التي تجري خلف الكواليس تثير تساؤلات داخل المعسكر بشأن مدى التزامه بهذا الموقف.

وفي هذا السياق، وصلت إلى مصادر في معسكر آيزنكوت معلومات مفادها أن نتنياهو عرض على بينيت ضمان مواقع لسبعة ممثلين عن أحزاب المعسكر في قائمة الليكود، إذا نجح في دفعهم، إلى جانب آخرين، إلى الانتقال لمعسكر نتنياهو.

وينفي بينيت هذه المعلومات بشدة، فيما تعتبر الصحيفة أن تداولها يعكس حجم الشكوك المتبادلة بين الأحزاب التي يتألف منها معسكر آيزنكوت.

وقدّرت مصادر في حزب "بياحد" أنه في حال انتقال بينيت إلى معسكر نتنياهو، وهو احتمال لا يزال مستبعدًا جدًا في هذه المرحلة، فقد لا يبقى إلى جانبه سوى ثلاثة أعضاء كنيست، هم ليران أفيشار بن حورين، وميخال هيرش نغري، وبروريا ناعيم أرغمان.

وأبدت المصادر شكوكًا كبيرة بشأن استعداد بقية أعضاء الكنيست المنتخبين عن الحزب للانتقال إلى معسكر نتنياهو.

تراجع قدرة بينيت على عرقلة حكومة آيزنكوت

وبحسب التقرير، تسود تقديرات في الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن توقيع اتفاق ائتلافي مع "يشار"، أضعف موقف بينيت بصورة ملحوظة.

وتقلصت قدرة بينيت على عرقلة تشكيل حكومة بمشاركة حزب "يهدوت هتوراه"، يتولى فيها وزارة المالية في أحسن الأحوال، بعدما كان يعوّل على انضمام ليبرمان إلى معارضته تشكيل حكومة أقلية، وهو موقف سيجد صعوبة في التمسك به منفردًا.

ولم يعلق بينيت حتى الآن على إعلان الاتفاق الائتلافي بين ليبرمان وآيزنكوت، أو على تقدم المفاوضات مع "يهدوت هتوراه"، كما لم يوقع اتفاقًا ائتلافيًا مع "يشار"، رغم أن ذلك كان متاحًا له خلال الأيام الماضية.

ولم يوقع رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، اتفاقًا ائتلافيًا كذلك، ومن المقرر أن يمضي نهاية الأسبوع خارج البلاد، ويعود الأسبوع المقبل، قبيل انتهاء مهلة تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

بينيت ينفي: "لا توجد مسارات موازية مع الليكود"

وفي تعقيب على التقرير، جاء في بيان صادر عن بينيت أن الحديث يدور عن "معلومات معاد تدويرها، رفض عدد من المراسلين نشرها لكونها أكاذيب لا أساس لها، من نسج خيال أصحاب مصالح يسعون إلى عرقلة تشكيل حكومة صهيونية جيدة لإسرائيل، تُحدث ثورة لصالح من يؤدون الخدمة وتعتني بهذه الفئة في دولة إسرائيل".

وأضاف البيان أن "حزب ’بياحد‘ عمومًا، ورئيسه بينيت خصوصًا، يجريان اتصالات متواصلة وبتنسيق كامل مع حزب ’يشار‘ ورئيسه بشأن المفاوضات الجارية مع الليكود. وخلافًا للمزاعم، لا توجد مسارات موازية مع جهات تمثل الليكود".

المصدر: عرب 48