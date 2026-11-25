وطن للأنباء: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدّة، الهجمات الجوية والمدفعية التي يشنّها كيان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، حق لبنان الأصيل في الدفاع عن سلامة أراضيه وسيادته الوطنية، مشددةً على دعم طهران للبنان في الدفاع عن استقلاله وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه.

وفي سياقٍ متصل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "التدخلات الأميركية المدمرة" في الشؤون الداخلية للبنان.

واعتبرت الوزارة أن تحركات واشنطن لإنشاء آليات تفتقر إلى الإجماع الوطني تشكل مخاطر جسيمة على استقلال لبنان وأمنه وتماسكه الوطني.

كما أشارت إلى أن هذه التدخلات الأميركية تهدف إلى تمهيد الطريق لتعزيز "الأهداف الخبيثة" والتوسعية للكيان الإسرائيلي.

يأتي هذا في وقتٍ تستمر الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان، وسط تحرّكات ميدانية متزامنة مع القصف المدفعي والتفجيرات والغارات الجوية، بالإضافة إلى تحليقٍ يومي للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء بيروت وضاحيتها، في خرقٍ فاضحٍ للسيادة اللبنانية ولاتفاق "وقف إطلاق النار".