وطن للأنباء: أعلنت الحكومة الأميركية، اليوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف صادرات شركاء تجاريين رئيسيين، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك، على خلفية ذرائع أميركية تتعلق بتقديم إعانات صناعية.

وتُضاف هذه الرسوم إلى رسوم سابقة أُعلنت في أواخر تموز/يوليو على نحو 60 دولة، لتختتم تحقيقاً أطلقه ممثل التجارة الأميركية (USTR)، جاميسون غرير، في آذار/مارس الماضي.

كما تشمل الإجراءات نحو 15 دولة، من بينها معظم دول جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية وسويسرا وبنغلاديش.

ولن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ قبل شهر، لإتاحة المجال أمام الجمهور والشركات لتقديم ملاحظاتهم الخطية.

نسب الرسوم واستهداف البرازيل بشكل منفصل

ووفقاً لمقترح فريق غرير، فإن الرسوم المعلنة لن تتجاوز المستويات المحددة في الاتفاقيات التجارية المبرمة مع عدد من الشركاء، ما يمثل زيادة مقارنة برسوم أواخر تموز/يوليو، حيث سترتفع الرسوم على المنتجات الأوروبية أو اليابانية من 10% إلى 15%، وقد تصل إلى 20% على المنتجات القادمة من الصين.

وفي التوقيت ذاته، أعلنت الحكومة الأميركية رسوماً جمركية إضافية منفصلة على المنتجات البرازيلية، شملت قطاع الطيران المدني.

يُذكر أن هذه الاجراءات ضد البرازيل تأتي بعد شهر من إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا متفوقاً على فلافيو بولسونارو، الذي كان يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغادر إلى الولايات المتحدة بعد هزيمته.

مسار التقاضي وقانون 1974

وتواجه الرسوم الإضافية البالغة 10% طعناً قضائياً من 25 ولاية أميركية - يدير معظمها ديمقراطيون - منذ أواخر تموز/يوليو، بعدما حلت محل رسوم مؤقتة فُرضت في شباط/فبراير إثر إلغاء المحكمة العليا لمعظم الرسوم التي فرضها ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض.

واستند مكتب الممثل التجاري الأميركي هذه المرة إلى قانون فيدرالي صدر عام 1974 يشترط إجراء تحقيق مسبق، وهو قانون سبق للقضاء تأييد الرسوم المفروضة بموجبه في مجملها ولم تشمله قرارات الإلغاء السابقة للمحكمة العليا.

وكانت الصين قد حثّت، الأربعاء، الولايات المتحدة على "الحفاظ على التطور المستقر" لعلاقاتهما التجارية، إثر تقارير صحافية تحدثت عن عزم واشنطن الإعلان عن الرسوم الجديدة.

ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون رداً على سؤال حول الموضوع، إن "الحروب الجمركية والتجارية ليست في مصلحة أحد".