وطن للأنباء: أصيب مواطنان مساء اليوم الأربعاء، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرقي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب خلال اقتحام منزلهما في بلدة بني نعيم شرقي الخليل، وتم نقلهما للمستشفى.

وتشهد بلدات وقرى محافظة الخليل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، إلى جانب الاعتقالات وإطلاق الرصاص، في إطار عمليات عسكرية تنفذها القوات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.