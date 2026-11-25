وطن للأنباء: نفّذ مركز إبداع المعلم زيارة ميدانية إلى مدرسة صلاح الشايب الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في طولكرم، ومدرسة وادي الفارعة التابعة لمديرية التربية والتعليم في طوباس، وذلك في إطار متابعة تدريب نقل المعرفة الموجّه لمعلمي ومعلمات المدرستين، ضمن مشروع «ضمان الوصول الآمن إلى التعليم الشامل والكريم وخدمات الحماية للأطفال في ظل الأزمات»، الذي ينفذه المركز.

وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عملية نقل المعرفة، والاطلاع على مدى توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في الممارسات التعليمية، وتعزيز دور المعلمين والمعلمات في تطبيق المفاهيم والمهارات التي تناولتها التدريبات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة وداعمة لجميع الطلبة.

وتأتي هذه الزيارات في سياق حرص مركز إبداع المعلم على متابعة الأثر العملي للتدريبات، وتعزيز استدامة المعرفة والخبرات داخل المدارس، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية وقدرة المدارس على الاستجابة لاحتياجات الطلبة، لا سيما في ظل الأزمات.