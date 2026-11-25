وطن للأنباء: أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، في القراءة التمهيدية، بعدما صوّت 63 عضو كنيست ضد المشروع، مقابل تأييد 45 عضوًا.

ونصّ مشروع القانون، الذي طرحه حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على فرض قيود على رفع الأذان وغرامات مالية باهظة، إلى جانب منح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة معدات الصوت، بذريعة "منع الضوضاء".

ورحّبت القائمة المشتركة، التي صوّت نوابها ضد مشروع القانون، بإسقاطه، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة مهمة في التصدي لمحاولات المساس بحقوق المجتمع العربي ومقدساته وحرياته الدينية.

وأكدت المشتركة، في بيان صدر عنها عقب التصويت، أن إسقاط المشروع يعكس أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التشريعات التمييزية، مشددة على أن الأذان يشكل جزءًا أصيلًا من المشهد الديني والثقافي والتاريخي في البلاد.

وحذّرت من أن إسقاط مشروع القانون لا يعني انتهاء محاولات التضييق على المساجد والمساس بحرية العبادة، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الإجراءات والممارسات التي تستهدف المساجد، بما فيها فرض الغرامات المالية التعسفية ومحاولات تمرير تشريعات مماثلة مستقبلًا.

وشدّدت المشتركة على مواصلة العمل البرلماني والسياسي دفاعًا عن حقوق المجتمع العربي وحرياته الدينية وحماية مقدساته، والتصدي للسياسات والتشريعات التمييزية.