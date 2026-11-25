رام الله – وطن للأنباء: اقترحت هيئة القضاة في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التراجع عن تهمة الرشوة في الملف 4000، وإعادة النظر في الاتهامات الواردة في الملف 2000، والتوجه نحو تسوية لإنهاء الملف 1000، في خطوة قد تفتح الطريق أمام إنهاء محاكمته.

وجاءت مقترحات القضاة خلال مداولات عقدتها المحكمة المركزية في القدس، بحضور المستشارة القضائية والمدعي العام عميت إيسمان، بعد انتهاء نتنياهو من الإدلاء بشهادته، إذ اعتبرت رئيسة هيئة القضاة ريفكا فريدمان فيلدمان أن الإجراءات وصلت إلى مفترق طرق يستدعي إعادة تقييم كيفية مواصلة المحاكمة، مشيرة إلى أن المصلحة العامة تقتضي بحث الخيارات المتاحة.

وفي الملف 4000، المتعلق بتهمة الرشوة، قالت القاضية إن الاتهامات تواجه "صعوبات واضحة"، وإن هناك شكا جديا في إمكانية إثبات استجابة غير مألوفة من جانب نتنياهو، كما أثارت تناقضات المصالح شكوكا بشأن تهمة خيانة الأمانة، معتبرة أن احتمالات الإدانة منخفضة بما يكفي لإعادة دراسة الملف.

أما في الملف 2000، فأشارت القاضية إلى وجود شكوك بشأن ما إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة جنائية، وإلى علامات استفهام حول استناد الاستنتاجات التي قدمتها النيابة إلى الأدلة، فضلا عن عدم وضوح وجود أساس لادعاء إساءة استخدام المنصب.

وبشأن الملف 1000، رأت هيئة القضاة أن بالإمكان التوصل إلى إنهائه، معلنة انفتاحها على مختلف الخيارات. ولخصت رئيسة الهيئة مقترحها بدراسة التراجع عن الاتهام الأول، والاستماع إلى مرافعات الأطراف بشأن الاتهام الثاني، والتوصل إلى حسم في الاتهام الثالث.

من جهتها، قالت بهاراف ميارا إن النيابة منفتحة على سماع ملاحظات المحكمة وستدرس المقترحات، مؤكدة استعدادها لبحث أي مسألة تطرحها هيئة القضاة، وأن إنهاء المحاكمة يمكن أن يتم إما عبر صدور حكم أو من خلال تسوية مناسبة تعكس طبيعة الأفعال والأدلة.

وأضافت أن التسوية تمثل طريقا أسرع لإنهاء القضية، وأن النيابة مستعدة لمناقشتها في أي مرحلة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يوصي فيها القضاة بالتراجع عن تهمة الرشوة في الملف 4000. ووفق التقرير، لم ترد النيابة على التوصية السابقة، التي صدرت في الصيف الماضي، وهو ما يرجح أن يكون وراء استدعاء المستشارة القضائية للمثول أمام المحكمة في جلسة اليوم.