وطن للأنباء: صدّق الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يتعلقان بالتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وولاية رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الكنيست صدّق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر 2023.

كما صدّق الكنيست، وفق القناة 12 العبرية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتقييد مدة ولاية رئيس الوزراء وحظر تولي المنصب في حال وجود لائحة اتهام ضده.

ويأتي التصديق على مشروع قانون تشكيل لجنة التحقيق في ظل رفض رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر، رغم تصاعد المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات السياسية والأمنية والعسكرية.

وشكل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية ضمن عملية "طوفان الأقصى"، إخفاقاً أمنيا واستخباراتيا وعسكريا واسعا للمنظومة الإسرائيلية، وأثار تساؤلات بشأن مسؤولية المستويين السياسي والعسكري عن الفشل في توقع الهجوم والتصدي له.

وأظهرت نتائج التحقيقات الداخلية التي نشرها جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" عام 2025، إخفاقات كبيرة في تقدير قدرات حركة "حماس"، والتعامل مع التحذيرات الاستخباراتية، إلى جانب قصور في الجاهزية العسكرية.

وأدت هذه الإخفاقات إلى استقالة عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، أبرزهم رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز "الشاباك" السابق رونين بار.

ويواجه "نتنياهو" محاكمة في قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فيما يواصل نفي الاتهامات الموجهة إليه.

ويتعين على مشروعي القانون اجتياز ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل إقرارهما بشكل نهائي.