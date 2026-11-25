رام الله – وطن للأنباء: يسعى عضو الكنيست المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إلى استكمال الاتفاقيات الائتلافية وتأمين الأغلبية البرلمانية، تمهيدا لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، وسط مفاوضات متسارعة مع الأحزاب الدينية الحريدية، بحسب ما أفادت به القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة أن آيزنكوت يضغط لاستكمال توقيع اتفاقيات ائتلافية إضافية خلال الأسبوع الجاري، بالتوازي مع محاولات التوصل إلى تفاهمات مع أحزاب الحريديم، بما يضمن تشكيل حكومة بأغلبية برلمانية قبل انتهاء المهلة الممنوحة له.

ويأتي ذلك بعد إعلان حزب "يشار"، بزعامة آيزنكوت، توقيع اتفاق ائتلافي مع حزب "إسرائيل بيتنا"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق، فيما رجحت القناة 12 أن يتولى ليبرمان حقيبتي الحرب واستيعاب المهاجرين في الحكومة المرتقبة.

مفاوضات الحريديم وعقدة التجنيد

وفي موازاة ذلك، تتواصل الاتصالات بين حزب "يشار" وحزب "يهدوت هتوراة" بشأن انضمام الأخير إلى الائتلاف الحكومي، وسط خلافات بشأن تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة 12 أن الحاخامين دوف لانداو وموشيه هيرش، وهما من القيادات الدينية للحزب، يتجهان إلى تأييد بدء مفاوضات مباشرة مع آيزنكوت، إلا أن الانتقال إلى محادثات علنية لا يزال مرتبطا بموافقة هيرش، الموجود حاليا في الولايات المتحدة، والمتوقع عودته بحلول نهاية الأسبوع.

وبحسب القناة، يتضمن الإطار المطروح دعوة الحاخامات غير المتفرغين لدراسة التوراة إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية، وتشديد إجراءات التحقق لمنع ما وصفته بـ"الدراسة الوهمية"، إلى جانب توسيع مسارات الخدمة العسكرية المخصصة للحريديم.

في المقابل، يطالب حزب "يهدوت هتوراة" بوقف اعتقال المتخلفين عن التجنيد واستبدال ذلك بعقوبات أخرى، قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، فيما يتمسك آيزنكوت بإقرار التشريع المتعلق بالتجنيد بعد تشكيل الحكومة.

ليبرمان: حكومة بأغلبية يهودية ولن تكون حكومة أقلية

وفي سياق متصل، أعلن ليبرمان أن تشكيل الحكومة الجديدة بأغلبية يهودية واضحة بات ممكنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه "لن تكون هناك حكومة أقلية، بل ستكون هناك حكومة بأغلبية يهودية".

وقال ليبرمان، في مقابلة مع قناة "كان" العبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس يتشبثان بالسلطة، معتبرا أن سلوكهما يعكس غياب المسؤولية والعقلانية.

كما حذر من احتمال استخدام الأجهزة الأمنية ضد قادة معسكر التغيير، قائلا إنه لن يفاجأ إذا تبين مستقبلا أن نتنياهو وكاتس فعّلا، أو لا يزالان يفعّلان، جهازي "الموساد" و"الشاباك" وأجهزة أخرى ضد قادة المعسكر المعارض.

وتنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إمكانية طلب تمديدها من الرئيس إسحاق هرتسوغ لمدة 14 يوما إضافية غير قابلة للتمديد.