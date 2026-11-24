وطن للأنباء: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الاقتحامات تزامنًا مع تصعيد جديد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، بينما فُرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 243 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، انطلاقًا من جهة باب المغاربة.

وبيّنت أن 150 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى في "الفترة الصباحية" من الاقتحامات، و93 في "الفترة المسائية"، بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

ونوهت "الأوقاف" إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات الأقصى، تخللتها إقامة طقوس تلمودية في الجهة الشرقية منه، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال التي وفرت الحماية للمقتحمين.

وتزامنت الاقتحامات مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، حيث أخضعت الوافدين لعمليات تدقيق في هوياتهم، واحتجزت بعضها.

ونبهت مصادر مقدسية إلى أن شرطة الاحتلال منعت عددًا من المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى، في إطار القيود المفروضة على حرية العبادة والوصول إلى أحد أبرز المقدسات الإسلامية.

وحذرت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية من خطورة استمرار هذه الاقتحامات والإجراءات المصاحبة لها، وما يرافقها من تحويل باحات المسجد ومحيطه إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وشددت على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى واعتداءً على مشاعر المسلمين.

وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس المحتلة، التي تشمل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، والتضييق على المصلين والمرابطين، وفرض القيود على دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة.

وحذرت "الأوقاف" من أن تكرار هذه الممارسات يستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، مؤكدة رفض أي محاولات لتغيير هويته أو الانتقاص من مكانته الدينية.

وتقتحم الجماعات الاستيطانية المتطرفة باحات المسجد الأقصى، يوميًا، وعلى فترتين؛ صباحية وتبدأ من الساعة الـ 07:30- 11:00 ومسائية من بعد صلاة الظهر بساعة وتستمر قرابة الـ 90 دقيقة.

وكشفت معطيات الرصد الأسبوعي للفترة بين 14 و20 نوفمبر الجاري عن اقتحام 1104 مستوطنين للأقصى، في مؤشر على استمرار تصاعد الانتهاكات.

وخلال تشرين الأول/ أكتوبر 2026، اقتحم 6176 مستوطنًا المسجد الأقصى، فيما نفذت سلطات الاحتلال 44 عملية هدم وتجريف في محافظة القدس، وفق بيانات محافظة القدس.