وطن للأنباء: أعلنت بحرية حرس الثورة في إيران، اليوم الثلاثاء، اصطدام سفينة شحن مخالفة، بلغم بحري في المنطقة الواقعة شمال خصب والجزء الجنوبي من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير فيها.

وقالت بحرية حرس الثورة إنّ السفينة حاولت، بدعم من مقاتلات أميركية، عبور مسار غير مصرّح به، مشيرةً إلى أنها أقدمت على إطفاء أنظمة الملاحة وتحديد المواقع.

وتعرّضت ناقلة نفط أخرى مخالفة للانفجار، فجر اليوم، حيث اندلع فيها حريق شديد، في إثر اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها في مسار زائف وغير مصرّح به في مضيق هرمز.

ويُذكر أنه بالتزامن مع انفجار ناقلة النفط هذه، اضطرت ناقلتا نفط مخالفتان أخريان إلى العودة إلى الخليج، بعد مشاهدتهما اصطدام الناقلة باللغم البحري، وعقب التحذير اللاسلكي الصادر عن مركز مراقبة حركة المرور في مضيق هرمز التابع للقوة البحرية في حرس الثورة.

وحذّرت البحرية، في وقت سابق، من أنّ التعامل مع أيّ تحرّك للسفن في مضيق هرمز باستخدام إطفاء أنظمة الملاحة سيكون حازماً.

وتنفّذ طهران عمليات هجومية ودفاعية ضدّ السفن المخالفة والطائرات الأميركية، في حين تستمر في إغلاق مضيق هرمز رداً على الاعتداءات والتدخّلات الأميركية في المنطقة، إذ تستهدف الناقلات التي تحاول عبور المضيق بشكل مخالف لتعاليمها، بتحريض أميركي.