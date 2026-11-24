وطن للأنباء: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة حالة الإنذار الوبائي، إثر ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بمرض التهاب السحايا بنوعيه الفيروسي والبكتيري، محذرة من تداعيات خطيرة تهدد حياة الأطفال والرضع، في ظل التدهور البيئي والمعيشي في القطاع.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة في الوزارة، نضال غنيم، خلال مؤتمر صحفي، إن الإصابات بلغت ذروتها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتسجيل 272 حالة، مقارنة بمعدل شهري يتراوح بين 30 و50 حالة، بزيادة تجاوزت ثمانية أضعاف المعدل المعتاد.

وأوضح أن الإصابات بالتهاب السحايا البكتيري ارتفعت إلى 108 حالات خلال تشرين الأول/ أكتوبر، فيما سُجلت 100 حالة إضافية منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مشيرا إلى تسجيل 15 وفاة بالمرض منذ بداية العام، بينها خمس وفيات خلال أشهر آب وأيلول وتشرين الأول الماضية.

وأضاف أن الفحوص المخبرية أكدت أن الفيروس المسبب للإصابات الفيروسية ينتمي إلى مجموعة الفيروسات المعوية "إنتيروفيروس"، المرتبطة بالتدهور البيئي، موضحا أن هذا النوع أقل خطورة في العادة، فيما تتطلب الإصابات البكتيرية تدخلا علاجيا ووقائيا عاجلا.

وأرجعت الوزارة تفاقم الإصابات إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، واختلاط المياه المنزلية بمياه الصرف الصحي، والاكتظاظ في مراكز الإيواء، إلى جانب فيضان مياه الصرف الصحي مع بدء موسم الأمطار، ونقص مياه الشرب النظيفة ومستلزمات النظافة.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية عن تفاقم التفشي الوبائي، نتيجة استهداف البنية التحتية وفرض قيود على إدخال مستلزمات الصيانة والتعقيم والوقود.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالتدخل العاجل لتوفير المستلزمات المخبرية والأدوية والمضادات الحيوية، وتأمين الوقود والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز قدرات المستشفيات على عزل المصابين وعلاجهم.

ودعت المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، واستخدام مياه شرب آمنة وغسل اليدين بانتظام، والتوجه إلى المراكز الصحية فور ظهور أعراض المرض، ومنها ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وتيبس الرقبة والقيء المتكرر والخمول غير المعتاد.

وأكدت الوزارة استمرار طواقمها الطبية وفرق الترصد الوبائي في متابعة الإصابات والمخالطين، محذرة من أن استمرار التدهور البيئي قد يؤدي إلى اتساع رقعة انتشار المرض وتفاقم الأزمة الصحية في القطاع.