وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من محافظة نابلس، عقب اقتحام مدينة نابلس وقرية سالم شرقها، ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية شرقي مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: يوسف دويكات، وشادي الطبوق، وفارس المعلواني، والشقيقان زيد وصلاح الخراز.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سالم شرق المدينة، وداهمت منزلين فيها، واعتقلت المواطنين هارون عمران عواد، وكريم سامر جبارة.

وفي سياق متصل، تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تصاعد الاعتداءات في محافظة نابلس؛ إذ وثقت الهيئة 636 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتأتي المحافظة في المرتبة الثانية بعد رام الله والبيرة. كما سجلت نابلس العدد الأعلى من المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين، بواقع 120 مواطنا، وفق تقرير الهيئة.