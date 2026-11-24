وطن للأنباء: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة من طراز "وينغ لونغ 2" تابعة للسعودية.

وقال سريع إن الطائرة تم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء سواحل محافظة لحج، مشيراً إلى أن إسقاطها تمّ بسلاح مناسب.

وأضاف سريع أن هذه الطائرة هي الحادية عشرة من النوع نفسه التي تُسقط منذ بدء التصعيد.

وكان المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن الاثنين، أنّ غارات سعودية استهدفت حافلات ووسائل نقل بضائع عامة في منطقة معبق بمديرية المقاطرة في محافظة لحج.

وأوضح العميد سريع أنّ العدوان نُفّذ بثماني غارات جوية استُخدمت فيها قنابل أميركية من نوعَي "GBU-49" و"GBU-12"، ما أدّى إلى ارتقاء وسقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

وشدّد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية على أنّ "هذه الجريمة لن تمرّ من دون ردّ وعقاب".