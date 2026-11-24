وطن للأنباء: أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في غارة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نتساريم، جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، دون أن تتضح على الفور طبيعة الإصابات أو عددها.

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع. كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، ومدينة غزة.

وكان مواطنان قد استشهدا وأصيب آخرون، مساء أمس الاثنين، في غارة استهدفت محيط برج الأندلس بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، فيما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.