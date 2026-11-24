وطن للأنباء: شهدت الولايات المتحدة، خلال تشرين الثاني، سلسلة من 5 أعطال تقنية كبرى متتالية، طالت خدمات “مايكروسوفت” و”أبل” ومؤسسات مصرفية، وشركات طيران، وأثارت تكهنات بشأن احتمال ارتباطها بهجوم إلكتروني واسع مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قبل أن ينفي البيت الأبيض وجود أي هجوم منسق تقف وراءه دولة معادية.

لكن مسؤولين وخبراء حذّروا من أن الأعطال المستقبلية قد تكون مرتبطة بالفعل بالذكاء الاصطناعي، سواء عبر استغلال الثغرات الأمنية التي تساعد هذه التقنية على اكتشافها، أو نتيجة محاولات الشركات إصلاحها بسرعة.

وبحسب تقرير لموقع “9 تو 5 ماك” التقني، بدأت سلسلة الأعطال بانقطاع واسع في خدمات “مايكروسوفت 365″، ناجم عن تزامن مشكلتين منفصلتين، أعقبه في اليوم التالي توقف حركة الطيران في الولايات المتحدة بسبب خلل في الاتصالات أثّر على مراكز مراقبة الحركة الجوية.

وبعد أيام، تسبب خلل في نظام تابع لبنك “جيه بي مورغان تشيس” في اضطراب خدماته وخدمات بنوك أخرى شاركت في معاملات مصرفية معه، قبل أن تتعرض خدمات عديدة لشركة “أبل”، بينها iCloud وApp Store، لانقطاع شمل بعض متاجرها. كما واجهت شركة “يونايتد إيرلاينز” عطلًا واسعًا في أنظمة تكنولوجيا المعلومات أدى إلى توقف عدد كبير من الرحلات.

ورغم تتابع هذه الحوادث، فإن أسبابها كانت منفصلة، وفق التقرير، فيما نفت واشنطن الشائعات التي تحدثت عن هجوم إلكتروني واسع مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ونقل التقرير عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جاي كلايتون، تحذيره من احتمال وقوع أعطال تقنية مستقبلية نتيجة هجمات تستغل ثغرات أمنية يكتشفها الذكاء الاصطناعي.

وقال كلايتون، في مقابلة مع شبكة CNN، إن التطور المتسارع في التكنولوجيا، والقدرات الحاسوبية والتطبيقات، ستصاحبه اضطراب في بعض الأنظمة، ما يستدعي استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، وتعزيز الأمن السيبراني.

وأشار إلى ضرورة استعداد الشركات والمؤسسات الحكومية لاحتمال توقف بعض الأنظمة مؤقتًا خلال عمليات التحديث والتطوير.

وسبق أن ظهرت إحدى صور هذه المخاطر الشهر الماضي، عندما أدت ثغرة أمنية اكتُشفت في لغة البرمجة PHP إلى خروج عدد كبير من المواقع الإلكترونية عن الخدمة.

ولا تقتصر المخاطر على استغلال القراصنة للثغرات التي يكشفها الذكاء الاصطناعي، إذ حذّر رئيس شركة “مايكروسوفت” براد سميث من أن محاولات إصلاحها بسرعة قد تؤدي بدورها إلى تعطل الأنظمة.

وأوضح سميث أن الذكاء الاصطناعي سهّل اكتشاف الثغرات البرمجية، ما يتيح استخدامها لتطوير التصحيحات الأمنية، أو استغلالها في اختراق الأنظمة.

وأضاف أن المخاطر تزداد عند التعامل مع البنية التحتية القديمة، أو عندما تضطر الشركات إلى تطبيق تحديثات متسارعة دون تخصيص وقت كافٍ لاختبار التغييرات البرمجية، الأمر الذي يرفع احتمالات حدوث أخطاء وأعطال جديدة.

وخلص التقرير إلى أن الأعطال التقنية الكبرى قد تصبح أكثر تكرارًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات، وتطوير الأنظمة الأمنية.

المصدر: CNN الاقتصادية