وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين، بينهم أمين سر حركة فتح في محافظة قلقيلية والأسير المحرر محمود ولويل، خلال اقتحامها المدينة، ومداهمة عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل في حي كفر سابا ومنطقة خلة الراعي، واعتقلت كلا من: محمود ولويل، ونذير شلويت، وطارق الخطيب، وأنس ولويل، وكتسار مراعبة، ورياض مسكاوي، ويوسف شتيوي، ومدين عماوي، ومعتز قرعان، مشيرة إلى أن عددا منهم أسرى محررون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حوّلت مكتب حركة «فتح» في حي كفر سابا إلى مركز للتحقيق الميداني مع المعتقلين، كما علّقت منشورات على جدران في أنحاء متفرقة من المدينة، حذّرت فيها المواطنين مما وصفته بتنفيذ "عمليات إرهابية".

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المدينة، إذ أغلقت المدخل الجنوبي، المعروف بـ«نفق حبلة»، بالبوابة الحديدية، وشددت إجراءاتها عند المدخل الشرقي، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم وفتشتها، بالتزامن مع انتشار قواتها في أنحاء متفرقة من المدينة.

وفي ضوء استمرار الاقتحام والأوضاع الميدانية، أعلن مكتب محافظ قلقيلية تأخير موعد بدء الدوام في جميع المؤسسات إلى الساعة التاسعة صباحا، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.