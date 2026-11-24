وطن للأنباء: أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على إدخال قطيع من الأغنام إلى محيط مساكن المواطنين في تجمع المهتوش- العراعرة البدوي، شرق القدس المحتلة، في إطار الاعتداءات والمضايقات المتواصلة التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة.

وأفادت محافظة القدس، بأن هذه الممارسات تثير القلق بين المواطنين، وتهدد أمنهم واستقرارهم، وتندرج ضمن سلسلة من التضييقات التي تستهدف حياتهم اليومية ووجودهم في مساكنهم.

وكان مستوطنون قد أدخلوا مواشيهم للرعي بين مساكن المواطنين وحظائرهم في تجمع المهتوش في 19 تموز/ يوليو الماضي، بالتزامن مع تضييقات استهدفت الرعاة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى المراعي المحيطة بالتجمع.

كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من التجمع، ونصبوا منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية على مسافة نحو 100 متر من مساكن المواطنين، قبل أن يشرعوا في توسيعها ونصب سياج حولها في أيلول الماضي، بما يضيّق على المواطنين ويحد من وصولهم إلى أراضيهم.