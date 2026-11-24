وطن للأنباء: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب خمسة آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

والشهداء هم: بشار محمد لولو، وأكرم صبحي أبو طعيمة، ووجدي سامي أبو صلاح

وكان مواطنان قد استشهدا وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في غارة شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيدا و176,234 مصابا.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,679، والإصابات إلى 6,100، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851