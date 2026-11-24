وطن للأنباء: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على 24 شركة مصرفية إيرانية وشركات ساهمت في استمرار التجارة الخارجية الإيرانية، بما في ذلك أفراد وشركات مقرها الإمارات وتركيا وهونغ كونغ، بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران والتضييق على شبكاتها المصرفية غير الرسمية، وفق قولها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الجهات المستهدفة ساهمت في استمرار التجارة الخارجية الإيرانية، مشيرة إلى ارتباطها بشبكات مالية تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي، وتساعد طهران على مواصلة معاملاتها التجارية رغم العقوبات المفروضة عليها.

وفي السياق، شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت -في بيان الاثنين- على إصرار الولايات المتحدة على مواصلة تفكيك الشبكات المالية غير القانونية المرتبطة بإيران، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الإيراني غارق في الأزمة، فيما قادته في حالة ذعر".

وقال بيسنت -الذي يقيم في قاعدة عسكرية خوفا من تهديدات تستهدفه- إن النظام المصرفي الإيراني غير الرسمي يمثل "شريان الحياة المالي الأخير لنظام مفلس"، مؤكدا أن وزارته ستواصل مساعيها لحرمان طهران من الموارد ومصادر التمويل.

وأوضحت الوزارة أن شركات الظل المرتبطة بالنظام المصرفي الإيراني تخضع لإشراف البنك المركزي الإيراني، وتعتمد على عشرات مكاتب الصرف داخل البلاد، وهي شركات تابعة للبنوك تتولى إدارة شبكات مالية تستخدم للتهرب من العقوبات.

معاملات مالية إيرانية

وفي سياق متصل، كشفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أنشطة مالية تقارب قيمتها 15 مليار دولار، جرت بين يناير/كانون الثاني 2025 وأغسطس/آب 2026، ورجحت ارتباطها بالنظام المصرفي الإيراني غير الرسمي.

واستند تحليل الشبكة إلى بيانات قدمتها مؤسسات مالية أمريكية، لكنها أظهرت تراجعا في حجم الأنشطة المصرفية الإيرانية غير الرسمية، معتبرة أن هذا الانخفاض قد يعكس تعطلا جزئيا في قدرة إيران على تشغيل شبكاتها المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.

وبدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده "ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لحرمان النظام الإيراني من الموارد، التي يحتاج إليها لتهديد القوات الأمريكية وحلفاء واشنطن والأمن العالمي".

واتهم المتحدث طهران باستخدام شبكات البنوك غير الرسمية لتمويه عمليات شراء الأسلحة وتمويل حلفائها في المنطقة، مضيفا أن النظام الإيراني يواصل إعطاء الأولوية لتمويل "الإرهاب وزعزعة الاستقرار فيما يدفع الشعب الإيراني الثمن في الداخل".

عملية المنبوذ الاقتصادي

وتندرج العقوبات الجديدة ضمن مساعي واشنطن لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر استهداف الجهات والشبكات التي تتيح لها مواصلة أنشطتها التجارية والمالية وتوفير الموارد اللازمة لبرامجها المختلفة.

وفي 24 أغسطس/آب 2026، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق عملية "المنبوذ الاقتصادي" بهدف قطع شرايين الحياة الاقتصادية المتبقية للنظام الإيراني، وتفكيك شبكات تهريب النفط وحرمان طهران من الموارد المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران منذ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، فضلا عن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

المصدر: الجزيرة