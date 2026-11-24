هناك حكايات لا تنتهي بقرار فصل، ولا تُطوى صفحاتها بإعادة كاميرا إلى مكاتب مؤسسة صحفية. حكايات تبقى معلّقة في ذاكرة أصحابها، لأن وراءها سنوات من التعب والملاحقة والخوف، ولأنها تختصر حكاية صحفي حمل كاميرته عشرين عاماً، وجعل منها شاهداً على وجع شعبه، قبل أن يجد نفسه خارج المؤسسة التي عمل فيها طوال تلك السنوات.

في أيار/مايو 2020، وجد المصور الصحفي الفلسطيني الخال إياد حمد نفسه أمام قرار بإنهاء عمله لدى وكالة أسوشيتد برس الأميركية، بعد عشرين عاماً من العمل الصحفي. لم يكن القرار مجرد خسارة وظيفة، بل كان بالنسبة إليه نهاية مرحلة طويلة ارتبطت فيها حياته بالكاميرا، التي رافقته في الحروب والمواجهات والمآسي الفلسطينية، وسجلت بعدستها وجوه الشهداء ودموع الأمهات وصرخات الأطفال.

في رسالة مؤرخة في 27 أيار/مايو 2020، أبلغت وكالة أسوشيتد برس إياد حمد بإنهاء عمله، استناداً إلى المادة (40) من قانون العمل الفلسطيني، اعتباراً من ذلك اليوم وبأثر فوري.

وأوضحت الرسالة أن الوكالة تلقت في 21 أيار/مايو شكوى من الشرطة الفلسطينية، تضمنت اتهامات له بـ«التحريض والإساءة والتهديد باستخدام العنف».

واستندت الشكوى، وفق رسالة الوكالة، إلى اتهامات من بينها التهديد بإحراق إطارات أمام مبنى المحكمة، وإلى منشورات على موقع فيسبوك تتعلق بالمشاركة في تنظيم احتجاج أمام مبنى حكومي، اتُّهم فيه مسؤولون فلسطينيون بالفساد، مع التلميح إلى أنهم متعاونون.

لكن الخال إياد حمد رفض هذه الاتهامات، واعتبرها باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وفي روايته لما جرى، تحدث عن دور بعض الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الوكالة في وصول الشكوى إلى إدارتها، مشيراً، بحسب روايته، إلى أن الشرطة الفلسطينية تواصل مع بعض الصحفيين العاملين في الوكالة، الذين زوّدوه بأرقام هواتف المسؤولين في وكالة أسوشيتد برس.

كما توجه الخال إياد حمد إلى القضاء العسكري لتقديم شكوى ضد الشرطة، لكن شكواه رُفضت.

لم يكن الخال إياد حمد صحفياً طارئاً على الميدان أو على المواجهة مع الاحتلال. فقد اعتقله الاحتلال عام 1975 بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وأمضى عامين في سجونه. وبعد سنوات طويلة من التجربة والنضال والعمل الصحفي، وجد نفسه أمام خسارة جديدة، هذه المرة لم تكن خلف قضبان السجون، بل بقرار أنهى علاقته بمؤسسة إعلامية عالمية.

المفارقة الأكثر إيلاماً في حكاية الخال إياد حمد أن الرجل الذي اعتقله الاحتلال عام 1975 بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وأمضى عامين في سجونه، وجد نفسه بعد عقود أمام مشهد آخر من الخذلان.

فبحسب روايته، لم تقتصر المسألة على الشكوى التي وصلت إلى وكالة أسوشيتد برس، بل امتد الأمر إلى دور بعض الصحفيين الفلسطينيين العاملين فيها، الذين ساهموا في إيصال الشكوى إلى المسؤولين في الوكالة.

هكذا وجد الخال إياد حمد نفسه في مواجهة اتهامات من الشرطة الفلسطينية، ودور منسوب إلى بعض زملائه، انتهى بفقدانه عمله بعد عشرين عاماً من الخدمة.

إنها مفارقة موجعة: أن يصبح مناضل الأمس وصحفي اليوم ضحية خذلان بعض من كان يفترض أنهم رفاق الطريق.

لم يمرّ ما جرى للخال إياد حمد بصمت. فقد خرج نزار بنات في تسجيل مصوّر، متضامناً معه، واصفاً فصله بأنه حدث مرعب على مستوى الحريات.

لم ينظر نزار بنات إلى القضية باعتبارها خلافاً وظيفياً بين صحفي ومؤسسة إعلامية، بل رأى فيها مؤشراً على اتساع دائرة التضييق على حرية التعبير والمحتوى الفلسطيني.

وفي حديثه، توقف عند المسيرة المهنية لإياد حمد، مشيراً إلى أنه أمضى عشرين عاماً في خدمة القضية الفلسطينية، وأنه خاض بالصورة معركة لم تخضها مستويات سياسية كاملة، بل قدم خدمات تجاوزت في أثرها عمل مؤسسات ووزارات.

واستعاد نزار بنات مشاهد الصحفي الذي شمّ الغاز المسيل للدموع، وتعرض للضرب وملاحقة الاحتلال، وحمل كاميرته إلى الميدان في ظروف بالغة الخطورة، دون أن يتراجع أمام الخوف.

كان نزار بنات يرى أن ما جرى لا يتعلق بإياد حمد وحده، بل بحق الصحفي الفلسطيني في أن ينقل الحقيقة، وأن يوثق ما يجري على أرضه، وألا يصبح عمله الصحفي سبباً لمعاقبته أو إبعاده عن الميدان.

وفي موقفه، ربط بين فصل إياد وما اعتبره محاولات للتضييق على المحتوى الفلسطيني، مستحضراً قضية حظر عشرات المواقع الفلسطينية، التي رأى أنها لا تنتمي إلى أجندات الفصائل والانقسام، وإنما تنشر محتوى وطنياً.

كانت رسالة نزار بنات واضحة: لا يمكن اختزال القضية في مصير موظف فقد عمله؛ فالمسألة تتعلق بحرية الصحافة، وبالصورة الفلسطينية التي تنقل إلى العالم ما يجري على الأرض.

واليوم، ونحن نستعيد ذلك التسجيل، نستعيد معه صوت نزار بنات نفسه، الذي لم يكن يعلم أن الأيام ستضعه في مواجهة مصير مأساوي، لينتهي به الأمر شهيداً في جريمة هزّت الوجدان الفلسطيني.

وفي 28 أيار/مايو 2020، كتبت الصحفية شيرين أبو عاقلة على صفحتها كلمات تضامن مع إياد حمد، قالت فيها:

«إياد حمد ليس فقط صحفي مهني يحرص على عمله ومهنيته، لكنه ابن البلد الذي يتفانى من أجل قضايا أبناء بلده وهمومهم الإنسانية، لا يمكن مكافأته بفصله من عمله».

كانت كلمات شيرين قصيرة، لكنها حملت تقديراً واضحاً لزميل عرفته المهنة والميدان، ولصحفي لم يكن عمله مجرد التقاط صور وإرسالها إلى وكالة أنباء، بل كان انحيازاً إلى الناس وقضاياهم ومعاناتهم الإنسانية.

لم تكن شيرين تتحدث عن زميل فقد وظيفته فحسب، بل عن قيمة الصحفي الذي يعيش بين أبناء شعبه، ويحمل همومهم، ويؤدي رسالته المهنية والإنسانية.

وبعد أقل من عامين، في 11 أيار/مايو 2022، اغتال الاحتلال شيرين أبو عاقلة برصاصه في مخيم جنين، بينما كانت تؤدي واجبها الصحفي.

رحلت الشهيدة شيرين، لكن كلماتها التي كتبتها تضامناً مع الخال إياد حمد بقيت شاهدة على موقفها، وعلى فهمها العميق لمعنى الصحافة ورسالتها.

وهنا تكتسب تلك الكلمات وجعاً إضافياً؛ فالصحفية التي دافعت عن زميلها حين تعرض للفصل، أصبحت هي نفسها ضحية استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين.

في 31 أيار/مايو 2020، كتب الخال إياد حمد رسالته المؤثرة التي حملت عنوان «رسالة وداع الكاميرا».

لم تكن رسالة عادية يعلن فيها انتهاء علاقته بأداة عمل، بل كانت أقرب إلى رثاء صديق عاش معه عشرين عاماً، وتقاسم معه الخوف والتعب والدموع والطرقات.

استهل رسالته بالقول:

«قبل قليل استودعت قطعة من جسمي كانت رفيقتي المخلصة الأمينة التي لم تخونني يوماً، اليوم ودعت كاميراتي كي تعود إلى مكاتب AP في القدس».

ثم أخذ يستعيد معها مشاهد من حياته المهنية، وصور الشهداء ودموع أمهاتهم وصرخات الأطفال الذين فقدوا آباءهم، وزغاريد الأمهات فوق رؤوس أبنائهن الذين اخترقت رصاصات الاحتلال أجسادهم.

تذكر طفلاً يركض خلف جنود الاحتلال بحجر، ودبابة تدوس البيوت وتمر فوق أشلاء شهيد، وتذكر غزة وبيت لحم وحصار كنيسة المهد، حين كانت أجراس الكنيسة تقرع فيما هي محاصرة.

واستعاد حرب عام 2014 على غزة، ومسيرات العودة على الحدود، ورحلاته وتغطياته في بلدان عربية عديدة، وكيف رافقته الكاميرا في كل تلك المحطات.

كتب عنها كما يكتب الإنسان عن صديق عمره، وقال:

«لن يعرف أحد منكم معنى أن تصبح هذه الكاميرا قطعة منك وأنت قطعة منها».

كانت الكاميرا بالنسبة إليه أكثر من آلة تصوير؛ كانت ذاكرته المحمولة، ورفيقته في الميدان، والشاهد الذي لم يتخلَّ عنه في أصعب اللحظات.

وفي ختام رسالته، وجه كلاماً إلى من وقف وراء فصله، متمنياً أن يعلنوا انتصارهم، وأن يطلقوا النار في الهواء أو يوزعوا الحلوى، ثم أكد أنه لن يتوقف عن العمل الصحفي مهما حدث، قائلاً:

«أقول لكم: حكايتي لي، ولن أتوقف يوماً مهما كان الأمر. لن أتوقف حتى أصبح تحت التراب».

كانت تلك الكلمات إعلاناً بأن قرار الفصل قد ينتزع منه كاميرته في تلك اللحظة، لكنه لن ينتزع منه حكايته ولا ذاكرته ولا إيمانه برسالته.

اليوم ونحن نعود إلى تلك الحكاية، لا نستعيد قرار فصل الخال إياد حمد وحده، ولا رسالته الحزينة في وداع كاميرته فحسب، بل نستعيد أيضاً موقفين إنسانيين ومهنيين لنزار بنات وشيرين أبو عاقلة.

نزار الذي رأى في قضية إياد قضية حرية تتجاوز حدود الوظيفة، وشيرين التي اختصرت في كلماتها معنى الوفاء لزميل يتفانى من أجل قضايا أبناء شعبه.

كلاهما وقف إلى جانب إياد في لحظة صعبة، ودافع عن حقه في العمل والكرامة والحرية.

ثم جاءت الأيام، فرحل نزار بنات وشيرين أبو عاقلة، كلٌّ في جريمة تركت جرحاً عميقاً في الذاكرة الفلسطينية.

أما الخال إياد حمد، فما زال يحمل ذاكرة عشرين عاماً خلف الكاميرا، وذاكرة يوم اضطر فيه إلى تسليمها والعودة من دون رفيقته التي قال إنها لم تخنه يوماً.

كم هو موجع أن نقرأ اليوم كلمات شيرين، ونستمع من جديد إلى صوت نزار، ونتأمل رسالة إياد، ونحن نعرف أن اثنين ممن تضامنوا معه لم يعودا بيننا.

ثمة صور لا تحتاج إلى كاميرا كي تبقى، وثمة كلمات لا تستطيع الأيام محوها، وثمة مواقف تضامن تزداد قيمتها مع مرور الزمن، لأنها تكشف أن الوقوف إلى جانب المظلوم ليس مجاملة، بل شهادة لا تنتهي بانتهاء اللحظة.

إلى الخال إياد حمد، الذي لم تكن كاميرته مجرد أداة عمل، بل شاهدة على حكاية شعب بأكمله.

وإلى نزار بنات وشيرين أبو عاقلة، اللذين وقفا إلى جانبه حين احتاج إلى صوتين يقولان إن ما جرى ليس أمراً عادياً.

قد تعود الكاميرا إلى مكاتب الوكالة، وقد يُفصل الصحفي من عمله، لكن الصورة التي التقطها، والحقيقة التي وثّقها، والكلمات التي قيلت تضامناً معه، لا تعود إلى الأدراج، ولا تُفصل من ذاكرة الناس.