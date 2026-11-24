حين يقول "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب إن الضربات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ خطته لغزة، وإن القيود التي تفرضها إسرائيل تحول دون دخول مواد يحتاجها النازحون لمواجهة الشتاء، يصبح السؤال موجّهاً إلى واشنطن نفسها: ماذا ستفعل بعدما وثّق مجلسها جانباً من مسؤولية إسرائيل عن التعطيل؟ فالإدارة الأميركية تستطيع الضغط و تمتلك من أدواته الكثير إن أرادت ، بما في ذلك أن تغيّر موقفها في مجلس الأمن. وإلى الآن، ما ظهر هو تبدّل في تشخيص التعطيل، فيما بقي الدعم العسكري والغطاء السياسي خارج المعادلة.

لكن هذا التطور يطرح علينا سؤالًا أيضًا. ماذا سنفعل إذا بقيت واشنطن عند حدود الاعتراض، أو قررت أن تنتظر ولادة حكومة إسرائيلية جديدة؟ وهل ننتظر بدورنا أن يحسم إيزنكوت معركته مع نتنياهو، ثم نرى ما سيقرره بشأن غزة؟ لقد جرّبنا هذه السياسة طويلاً. وفي كل مرة انتظرنا فيها تبدّلاً في واشنطن أو تل أبيب، كانت إسرائيل تستعمل الوقت لفرض وقائع جديدة، فيما تتراجع قدرتنا على مواجهتها. واليوم يجري التفاوض على من يدير غزة، ومن يقود شرطتها، ومتى يبدأ إعمارها، بينما ما زلنا عاجزين عن الاتفاق على الجهة التي تتحدث باسمنا في هذه القضايا.هذا في وقت أن مثل هذه المرحلة الانتقالية هي الأفضل للمبادرة وفرض وقائع يصعب على الآخرين رفضها، سيما إن قدمت كمفتاح حل وليس أداة تعطيل .

حدود اللجنة وسؤال التفويض

فبعد اكثر من عام، أظهرت تجربة اللجنة الوطنية حدود ما تستطيع هيئة تنفيذية أن تفعله حين تظل صلاحياتها ومواردها معلّقة على قرارات تتخذها جهات أخرى. تستطيع لجنة أن تدير الخدمات وتنسق الإغاثة وتتابع الإعمار إذا توافرت لها الصلاحيات والموارد. لكن من يضع الموازنة؟ ومن يعيّن قيادة الشرطة ويحاسبها؟ ومن يملك أن يلتزم باسم الفلسطينيين في التفاوض على الانسحاب؟ هذه أسئلة حكم، والإجابة عنها تبدأ قبل تسمية أعضاء أي لجنة.

لهذا فإن الصيغة المطلوبة هي حكومة وفاق انتقالية تتولّى مسؤولياتها في غزة والضفة، وتستطيع أن تجعل من اللجنة الوطنية كهيئة وليس بالضرورة كأشخاص ذراعاً تنفيذية لها في القطاع. ويمكن أن تتألف الحكومة من كفاءات، على أن تتفق القوى الفلسطينية على تشكيلها، وكذلك على برنامجها وأولوياتها وأن تكون صلاحياتها وفق القانون الأساسي، وأن يكون لأهل غزة دور فعلي في اختيار من يدير شؤونهم ومساءلته. وتظهر قيمة هذه الصيغة عندما تملك الحكومة سلطة على الموازنة والإدارة والشرطة، وعندما يصبح ممكناً مطالبتها علناً بما التزمت به.

لا تفويض لهذه الحكومة من دون توافق وطني تشارك حماس وكافة القوى في التوصل إليه منذ البداية. هنا، من الواضح أن قيادة السلطة ما زالت تشكّل العثرة الأهم. فالمطلوب منها أن تبدأ الحوار حول الحكومة وصلاحياتها، وأن تقبل بما يترتب على الشراكة من أثر في القرار والموارد. ومشاركة حماس في التوافق تعني أن تكون طرفاً في صياغة الاتفاق، وأن تلتزم بتسليم الإدارة المدنية وقيادة الأمن العام للحكومة التي شاركت في تفويضها. ويمكن أن يتحقق ذلك بحكومة كفاءات غير فصائلية لطبيعة مهمتها الانتقالية و تتوافق عليها القوى كافة.

الأمن والسلاح وقرار الحرب والتهدئة

من حق أهل غزة أن يعرفوا من المسؤول عن أمنهم اليومي، وعن حماية الناس وتأمين توزيع المساعدات. هذه مسؤولية حكومية تؤديها شرطة مدنية بقيادة معلومة وتخضع للمساءلة. أما سلاح الفصائل وقرار استخدامه، فهما جزء من اتفاق وطني تشارك حماس وسائر القوى المعنية في صياغته. وعلى هذا الاتفاق أن يحدد المرجعية التي تملك قرار الحرب والتهدئة، وكيف يجري الانتقال إلى سلطة أمنية واحدة، وما صلة ذلك بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وضمانات تنفيذهما. عندها تستطيع الحكومة تنفيذ ما اتُّفق عليه، وتتحمّل القوى التي منحتها التفويض مسؤولية الالتزام به. وفي كل الأحوال، يجب أن يبقى فتح المعابر وإدخال الإغاثة مطلباً فورياً. لا يجوز تعليق حق الناس في الغذاء والماء والدواء والمأوى والتعليم على نتيجة التفاوض حول السلاح.

وهنا تحديداً تكمن الفرصة التي يحظر أن نضيّعها. فبدلاً من ترك الوسطاء يقررون من يصلح لإدارة غزة، تستطيع حكومة ذات تفويض فلسطيني أن تضع أمامهم مطالب مترابطة وقابلة للمتابعة: وقف اللعدوان الغاشم والقتل اليومي، وفتح المعابر، وجدول للانسحاب والإعمار. وحين تطلب واشنطن من الإسرائيليين تنفيذ خطتها، يكون في مواجهتها أيضاً طرف فلسطيني يستطيع أن يسألها عما ستفعله إذا رفضوا. وهذا يضع المسؤولية الأميركية عن الدعم العسكري والغطاء السياسي في صلب التفاوض، حيث ينبغي أن تكون.

وتبقى حكومة الوفاق انتقالية بقدر ما تفتح طريقاً إلى تجديد التفويض الشعبي، بإصلاح منظمة التحرير وتوسيع المشاركة فيها، والإعداد للانتخابات ضمن جدول معلن. والخطوة التي يمكن البدء بها الآن هي دعوة واضحة من قيادة السلطة إلى حوار تشارك فيه حماس وسائر القوى حول تشكيل الحكومة وتفويضها وموعد تسلّمها مسؤولياتها. فمن دون اتفاق على من يملك القرار الفلسطيني وكيف يُتخذ، سنظل نتلقى خططاً لإدارة غزة، وننتظر حكومة إسرائيلية قد تقبل بهذه الخطة أو تلك، فيما يتقرر مصير القطاع بعيداً عن أهله وبمعزل عن بقية فلسطين.