وطن للأنباء: حذّر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف من اقتراب العالم من مواجهة نووية، في ظل تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، واتهام روسيا دولاً أوروبية بالضلوع في تأجيج المواجهة العسكرية ودعم الهجمات الأوكرانية.

وقال ميدفيديف إن أي خطوة أوروبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، بصورة سرية، ستشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الروسي، محذراً من أن موسكو قد تعتبر ذلك مبرراً لاستخدام ترسانتها النووية.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تصاعد الاتهامات الروسية لأوكرانيا، على خلفية استهداف السفينة الروسية "ميركور" قبالة السواحل الليبية، وسط اتهامات لم يتم التحقق منها بشأن تقديم دول أوروبية دعماً للهجوم.

في المقابل، صعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من لهجته تجاه موسكو، داعياً حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تشديد موقفه، ومطالبا روسيا بالعودة إلى حدودها.