وطن للأنباء: خسر لبنان، أمس الأحد، المطران جورج خضر، أحد أبرز الوجوه الكنسية والفكرية في الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد مسيرة امتدت لعقود في العمل الكنسي والفكري والحوار بين الأديان، حمل خلالها فلسطين في كتاباته ومواقفه، وجعل من الدفاع عن حقوق شعبها جزءاً من رؤيته الدينية والإنسانية.

ولم تكن فلسطين بالنسبة إلى خضر قضية سياسية عابرة، بل قضية أخلاقية وإنسانية تمس جوهر الإيمان ومسؤولية الإنسان تجاه المظلوم. فقد اتخذ مواقف واضحة في رفض الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، ورفض الاعتراف بإسرائيل في ظل استمرار احتلالها للأرض الفلسطينية، معتبراً أن القضية الفلسطينية تمثل جرحاً في قلب العالم العربي، وأن المسيحيين معنيون بشكل مباشر بمصير هذه الأرض.

وفي موقف صريح من التطبيع، قال خضر: "لا أقبل السلام مع إسرائيل، لأن هذا اعتراف بدولة حُبل فيها بالإثم وولدت في الخطيئة"، مضيفاً أن الاعتراف بإسرائيل «موقف ضد قناعاتي اللبنانية والكنسية".

ولم يكن موقفه من السلام رفضا لمبدأ السلام بحد ذاته إذ تحدث عن إيمانه بالسلام الحقيقي، لكنه اعتبر أن الظروف القائمة انذاك، في ظل الاحتلال وغياب الحقوق الفلسطينية، لا تتيح سلاماً عادلاً، وقال إنه مع "هدنة" وفق المعطيات القائمة، لا مع سلام يقوم على الاعتراف بالواقع الذي فرضه الاحتلال.

ومن أبرز المواقف التي جسدت تمسكه بالقدس ورفضه الخضوع لإجراءات الاحتلال، إعلانه عدم رغبته في زيارة المدينة المقدسة إذا كان ذلك يتطلب تسليم جواز سفره لعسكري إسرائيلي. وقال: "القدس محرمة علينا، وأنا لن أذهب إلى هناك، ولو أتيح لي ذلك، لأنني لن أستطيع أن أقبل بأن يمس جواز سفري عسكري إسرائيلي".

ورأى خضر أن قضية القدس لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تمس شعوب المنطقة وأتباع الديانات كافة، محذرا من محاولات تهويد المدينة وعزلها عن محيطها العربي، وداعيا إلى عدم التعامل مع ما تتعرض له باعتباره شأنا يخص طرفا دون آخر.

وكانت فلسطين حاضرة أيضا في مشروعه الفكري والثقافي، إذ ألف عام 1972 كتاب "فلسطين المستعادة"، إلى جانب كتاباته ومقالاته التي تناولت القضية الفلسطينية من منظور أخلاقي وإنساني، وربطت بين الإيمان والعدالة وحق الشعوب في الحرية والكرامة.

وفي مواقفه من الصهيونية، انتقد خضر ما اعتبره مشروعا يقوم على عزل الفلسطينيين والعرب، ودافع عن مقاطعة دولة الاحتلال ورفض التطبيع معها، معتبرا ان العلاقة الطبيعية معها لا يمكن ان تتحقق ما دامت لا تعترف بحقوق الانسان لجميع من يعيشون في المنطقة، وفي مقدمتهم الفلسطينيون.

ولد جورج متري خضر في مدينة طرابلس اللبنانية في السادس من تموز/يوليو عام 1923، وتابع دراسته في الحقوق ونال إجازة عام 1944، قبل أن يحصل على إجازة في اللاهوت عام 1952. وشارك عام 1942 في تأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسية، وتولى أمانتها العامة في مراحل عدة، كما أدار مجلة "النور" بين عامي 1948 و1970، قبل أن يسام كاهنا عام 1954.

وفي الخامس عشر من شباط/فبراير عام 1970، انتخب مطرانا لابرشية جبيل والبترون وما يليهما في جبل لبنان، واستمر في خدمتها حتى استقالته لأسباب صحية عام 2018.

وعلى امتداد مسيرته، جمع خضر بين الرعاية الكنسية والبحث الفكري والتأليف والتدريس، وتميز بلاهوت منفتح على الثقافة العربية وقضايا الإنسان، كما كان من أبرز الأصوات الداعية إلى الحوار الإسلامي المسيحي، مستندا إلى معرفة واسعة بالثقافة الإسلامية والحضارة العربية.

وخلال الحرب اللبنانية، سعى إلى التواصل مع الأطراف المتقاتلة، واسهم في تخليص مخطوفين والعمل من أجل المصالحة وعودة المهجرين، كما اهتم بالعمل الاجتماعي والرعائي، وأسس مركزا طبيا اجتماعيا تابعا لابرشيته، وترأس مجلس إدارة صندوق التعاضد الأرثوذكسي بين عامي 1998 و2016.

وبرحيل جورج خضر، يفقد لبنان واحداً من أبرز رجالاته الدينيين والفكريين، فيما تبقى مواقفه من فلسطين والقدس ورفض التطبيع مع الاحتلال جزءا أساسيا من ارثه، وتبقى فلسطين التي رأى فيها قضية أخلاقية وإنسانية حاضرة في كتاباته ووجدانه حتى اخر ايامه.