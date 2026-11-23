وطن للأنباء: أكثر من 12 مليار شيكل رواتب متأخرة، وأموال مقاصة محتجزة بالكامل، ونظام مصرفي على حافة العزلة… ومع ذلك، ما زال هناك من يبشّر بانفراج قريب. فهل نحن أمام قراءة واقعية للمشهد، أم أمام أوهام تتجدد مع كل عام جديد؟

في نهاية عام 2025، روّج بعض المحللين والسياسيين لفكرة أن انفراجاً سيأتي مع مطلع عام 2026. غير أن هذا العام جاء الأصعب مالياً على الفلسطينيين؛ إذ لم تحوّل حكومة الاحتلال أغورة واحدة من أموال المقاصة إلى وزارة المالية، وبات النظام المصرفي مهدداً بالعزلة عن النظام المالي العالمي، كما باتت التجارة الخارجية الفلسطينية مهددة هي الأخرى. وفي هذا السياق، يشير المرصد إلى أربعة أوهام يتناقلها الإعلام الفلسطيني، وهي:

الوهم الأول: استئناف تحويل أموال المقاصة

يبقى التعويل على استئناف تحويل أموال المقاصة وهماً، سواء كان أيزنكوت أو نتنياهو في الحكم، ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين: أولهما ضعف الموقف الفلسطيني، إذ لم تتخذ السلطة الفلسطينية أي خطوة عملية للضغط في ملف المقاصة، واكتفت بمناشدة المجتمع الدولي في محافل وأروقة مختلفة. وثانيهما محدودية فاعلية المجتمع الدولي، الذي خذل الفلسطينيين في قضايا أشد إلحاحاً من المقاصة، كالإبادة الجماعية والاستيطان.

الوهم الثاني: استئناف صرف رواتب الموظفين وسداد مستحقاتهم

تتجاوز متأخرات رواتب الموظفين 12 مليار شيكل ، وهي تتزايد يومياً. ومع أن هذه الديون لا تترتب عليها فوائد، ما يجعلها أقل كلفة من غيرها من المتأخرات والديون، فإن استمرار تراكمها يجعل سدادها بطريقة واضحة وخلال مدى زمني قصير أمراً صعباً. ومن جهة أخرى، يُرجَّح أن تُمنح الأولوية في السداد للبنوك والموردين والقروض الخارجية، نظراً لارتفاع كلفة خدمة الدين. لذا فإن التعويل على صرف رواتب الموظفين كاملةً بافتراض انفراج الأزمة عام 2027 هو وهمٌ آخر.

الوهم الثالث: عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في "إسرائيل"

لن يعود العمال الفلسطينيون الذين استعاضت عنهم إسرائيل بعمالة أجنبية بعد السابع من أكتوبر؛ فقد أبقت إسرائيل منذ ذلك التاريخ على بضعة آلاف فقط من تصاريح العمل الممنوحة لعمال لا غنى عنهم في بعض القطاعات. أما التعويل على عودة ما بين 150 و200 ألف عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل، فهو وهم آخر.

الوهم الرابع: إعادة إعمار غزة

على الأرجح، ستقتصر عملية إعادة الإعمار على مناطق تخدم أهداف إسرائيل. أما إعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل، فلا يتوافر لها التمويل اللازم، ولم يُتخذ قرار سياسي بالمضي فيها. ولذلك فإن الحديث عن بدء إعادة الإعمار أو تهيئة الظروف المناسبة لها وهمٌ آخر.