طوباسي يدعو إلى تحرك فلسطيني رسمي لدى أثينا لتوضيح موقفها وتصويب تصريحات وزير الصحة اليوناني، مؤكداً أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا تمنح الزيارات الرسمية شرعية للاحتلال.

وطن للأنباء: قال د. مروان إميل طوباسي، السفير الفلسطيني السابق لدى اليونان وعضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، إن تصريحات وزير الصحة اليوناني أدونيس جورجياديس، الذي عبّر عن رغبته في أن يكون أكثر السياسيين تأييداً لإسرائيل، واعتبر زيارته إلى القدس المحتلة ضمن زيارته الرسمية لإسرائيل، تستدعي موقفاً دبلوماسياً واضحاً، خاصة أنه شارك في مناسبات بطريركية القدس ممثلاً للحكومة اليونانية.

وأكد طوباسي لوطن للأنباء، أن القدس مدينة ذات مكانة تاريخية ودينية وقانونية خاصة، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والقرارات الأممية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها جزءاً من السيادة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، ذكّر بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 نصّ على وضع دولي خاص للقدس، باعتبارها كياناً منفصلاً (Corpus Separatum) يخضع لنظام دولي خاص، وهو ما أعاد تأكيده القرار 303 لعام 1949، رغم أن هذا النظام لم يُنفّذ.

كما أكد مجلس الأمن في قراريه 476 و478 لعام 1980 بطلان الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها القانوني، وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي الذي سعى إلى تكريس ضمّها. وجاء القرار 2334 لعام 2016 ليؤكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من حزيران 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات.

وأضاف أن أي تصريحات أو زيارات رسمية لا يمكن أن تمنح شرعية للاحتلال أو تغيّر الوضع القانوني للمدينة.

أما بشأن استقبال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث للوزير اليوناني، فقال طوباسي: "لا نرغب في تفسيره باعتباره تبنياً لمواقفه السياسية"، مشيراً إلى أن مكانة بطريركية الروم الأرثوذكس التاريخية، ودورها في حماية المقدسات والوجود المسيحي الفلسطيني، تقتضي الحرص على ألّا تُوظَّف اللقاءات الكنسية في القدس لإضفاء شرعية على واقع الاحتلال أو المساس بهوية المدينة ومكانتها القانونية.

ومن هنا، أعرب طوباسي عن تطلعه إلى تحرك رسمي فلسطيني لدى الحكومة اليونانية لطلب توضيح موقفها، والتأكيد على احترام الوضع القانوني للقدس الشرقية، ومطالبتها بتصويب ما ورد في تصريحات وزيرها دون إبطاء، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومواقف الشرعية الدولية.

وقال: "فنحن الذين نعرف عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني واليوناني، ونقدّر مواقف القوى الديمقراطية والتقدمية اليونانية، وقوى الشعب اليوناني المتضامنة مع شعبنا الفلسطيني والرافضة لتصريحات وزير الصحة، نؤكد أن الصداقة الحقيقية تقوم على احترام الحقوق الوطنية والقانون الدولي، لا على تجاهلها".

وأضاف: "كما نؤكد أن مواقف وزير بعينه لا تعبّر بالضرورة عن مواقف الشعب اليوناني الصديق وتاريخه المشرف في التضامن مع نضال شعبنا من أجل الحرية والاستقلال".

وشدد طوباسي على أن القدس ليست مجرد محطة في زيارة رسمية، بل مدينة فلسطينية محتلة، تتمتع بمكانة قانونية وتاريخية ودينية خاصة، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين التي تحظى باعتراف دولي واسع.

وأكد أن هويتها أو وضعها القانوني لا يتغيران بتصريح سياسي أو زيارة بروتوكولية، ولا يمكن أن تكون العلاقات الدبلوماسية أو الدينية مدخلاً لتجاوز حقوق شعبنا الثابتة فيها.