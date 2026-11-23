وطن للأنباء: أعلنت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، اليوم الاثنين، عن بدء إتاحة الاستفادة للسائقين من الخصم الضريبي عن عام 2026، وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك في إطار تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين في قطاع النقل.

وقالت النقابة، في بيان لها وصل وطن نسخة منه، إن الإجراءات الفنية المتعلقة بالترخيص ورخصة التشغيل (البرمت) لا تزال قيد الاستكمال، متوقعة الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع الحالي، على أن يبدأ السائقون بالاستفادة من الخصم المتعلق بها اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.

وأكدت النقابة حرصها على متابعة تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية التي يواجهها قطاع النقل، مشيدة بصمود السائقين وصبرهم في ظل الظروف الصعبة.