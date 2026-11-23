مجلة "أتلانتك" تكشف قيودا على وصول الكونغرس والصحفيين إلى معلومات الحرب، وسط غموض يحيط بأعداد القتلى والجرحى والأضرار العسكرية والكلفة المالية.

وطن للأنباء: تستعرض مجلة أتلانتك الأمريكية كيف تقيّد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصول أعضاء الكونغرس والصحفيين إلى المعلومات المتعلقة بالحرب على إيران، وتحجب تفاصيل خسائرها البشرية والعسكرية وكلفتها المالية.

ويأتي التقرير في وقت يدرس فيه ترمب استئناف الضربات، بعد 9 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

حجب معلوماتي

وتقدم الصحيفة عددا من الأمثلة على حجب المعلومات داخل الإدارة، فقد طلب السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي -عضو لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ- زيارة قاعدة العديد الجوية في قطر خلال جولة له في الخليج الشهر الماضي، أو الحصول على إحاطة بشأن الأضرار التي لحقت بها وتكاليف إصلاحها، لكن البنتاغون رفض طلبه.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأن اللجنة التي ينتمي إليها ميرفي مسؤولة عن مراجعة الإنفاق الحكومي والموافقة على التمويلات الإضافية، بما فيها طلب الإدارة تمويلا إضافيا بقيمة 67 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب، إلى جانب إصلاح القواعد التي تعرضت لهجمات إيرانية.

كما لم تتمكن السيناتورة الجمهورية جوني إرنست، وهي ضابطة سابقة في الجيش وعضو لجنة القوات المسلحة، من زيارة القواعد خلال جولة مماثلة في المنطقة، بحسب التقرير.

ويعود ذلك إلى توجيه أصدره زير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 3 مارس/آذار، طلب فيه من مكتب الشؤون التشريعية في الوزارة إبلاغ القيادات المعنية في الكونغرس بأن الوزارة لن تقدم الدعم اللازم لزيارات الوفود البرلمانية، ما لم يحصل الأمر على موافقته الشخصية. وظل التوجيه ساريا حتى بعد توقف العمليات العسكرية على نطاق واسع ودخول الحرب مرحلة من الجمود.

ولم تقتصر القيود على المشرعين، إذ قلّصت وزارة الدفاع أيضا وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات الميدانية. ففي الأسابيع الأولى للحرب، اكتفت بإعلان أعداد الأهداف التي استهدفتها الضربات، والتي بلغت 13 ألف هدف خلال الفترة الأولى، إلى جانب معلومات عن المعدات العسكرية المستخدمة، بينما رفضت طلبات الصحفيين للحصول على تفاصيل إضافية بدعوى اعتبارات أمنية.

كما سمحت الوزارة لعدد محدود من الصحفيين بمرافقة القوات، مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة، وتوقفت المؤتمرات الصحفية التي كان يعقدها هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بصورة متقطعة في بداية الحرب. ولم يعقد هيغسيث مؤتمرا صحفيا حتى الأسبوع الماضي، منذ مطلع مايو/أيار.

الخسائر والكلفة

وتشير المجلة إلى أن غياب المعلومات يمتد إلى أسئلة جوهرية بشأن سير الحرب ونتائجها، في مقدمتها الضربة الأمريكية التي استهدفت مدرسة في مدينة ميناب الإيرانية في اليوم الأول للحرب. فرغم تقارير رجحت وقوع خطأ في تحديد الهدف، لم يُنشر تقرير القيادة المركزية الأمريكية بشأن الحادثة حتى الآن، ولم يقدم هيغسيث تفسيرا لأسباب الضربة.

كذلك لا تتوفر حصيلة دقيقة للأضرار التي ألحقتها الهجمات الإيرانية بالمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط، إذ تستند المعلومات المتاحة أساسا إلى صور نشرها شهود على وسائل التواصل الاجتماعي، وصور الأقمار الاصطناعية، وتقديرات جهات مستقلة.

وتحيط الضبابية أيضا بحصيلة الخسائر البشرية الأمريكية. فوفق الإحصائيات الرسمية، قُتل 23 عسكريا وأصيب أكثر من 850 آخرين، لكن التقرير يثير تساؤلات بشأن دقة هذه الأرقام، خاصة بعد أن غيرت وزارة الدفاع طريقة تسجيل القتلى والجرحى.

وفي يوليو/تموز الماضي، اختفت من الموقع الرسمي للوزارة 4 وفيات وعشرات الإصابات المسجلة ضمن حصيلة عملية "الغضب الملحمي"، وهو الاسم العسكري للحرب على إيران.

وعزت الوزارة الأمر في البداية إلى خلل في البيانات، قبل أن تعيد إدراج الحالات تحت تصنيف جديد بعنوان "العمليات الخارجية"، مستندة إلى رسالة بعث بها ترمب إلى الكونغرس تفيد ببدء صراع جديد مع إيران في 7 يوليو/تموز، طبقا للتقرير.

وتقول المجلة إن تقسيم الخسائر إلى فئات منفصلة يجعل من الصعب على الجمهور معرفة الحصيلة الإجمالية، فيما أفاد بعض العسكريين المصابين بأن الجيش قلل من خطورة إصاباتهم أو تجاهلها.

أما الكلفة المالية، فتبدو بدورها أكبر من الأرقام التي تعلنها الإدارة. فقد قدر البنتاغون، حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، نفقات العمليات العسكرية والذخائر بنحو 48 مليار دولار، لكن هذا الرقم يعتمد على تقارير منشورة ومصادر علنية، ويعتقد الكثيرون أن التكلفة الإجمالية الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

استبعاد الديمقراطيين

ولا تقتصر المشكلة على حجب المعلومات عن الجمهور، بل تمتد إلى طريقة تعامل البنتاغون مع الكونغرس نفسه. فقد اقتصرت بعض الإحاطات السرية بشأن الحرب، بحسب التقرير، على حلفاء الإدارة من الجمهوريين، مما أثار انتقادات داخل الحزب ذاته.

وانتقد السيناتور الجمهوري مايك راوندز استبعاد الديمقراطيين من الإحاطات المتعلقة بالتهديدات الأمنية، خاصة في وقت تطلب فيه وزارة الدفاع من الكونغرس تمويلا إضافيا للحرب. وقال إن مطالبة المشرعين بدعم التمويل تصبح صعبة عندما لا يُسمح لهم بالاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.

وتنقل المجلة عن مسؤولين سابقين أن القيود الحالية تمثل خروجا عن تقليد طويل من التعاون بين البنتاغون والكونغرس، يعود إلى الحرب العالمية الثانية على الأقل، حين كانت زيارات المشرعين للمواقع العسكرية جزءا أساسيا من الرقابة على العمليات والإنفاق العسكري.

ومن المتوقع أن يواجه هيغسيث ضغوطا أكبر مع تولي القيادات الديمقراطية الجديدة في الكونغرس مهامها مطلع العام المقبل، خصوصا بشأن حصيلة القتلى والجرحى وكلفة الحرب. لكن الإدارة لا تزال بحاجة إلى موافقة المشرعين على تمويل عملياتها العسكرية؛ إذ طلبت ميزانية دفاعية تبلغ 1.5 تريليون دولار، إلى جانب عشرات المليارات الإضافية لتغطية نفقات الحرب على إيران.

وبينما يدرس ترمب العودة إلى التصعيد العسكري، يرى التقرير أن استمرار حجب المعلومات يجعل الأمريكيين أمام احتمال خوض جولة جديدة من الحرب من دون معرفة كافية بنتائج الجولة السابقة، أو حجم ما تكبدته بلادهم من خسائر بشرية ومالية.

المصدر: "أتلانتك"