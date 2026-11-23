وطن للأنباء: واصل بنك القدس توسيع أثر مبادرته المجتمعية "رفقاء" المخصصة لدعم الأطفال، بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التعاون لتوفير الكسوة الشتوية للأطفال في قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة من المحطات الإنسانية التي أطلقها البنك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بهدف تعزيز الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً من الأطفال الفلسطينيين عبر شراكات وطنية فاعلة ومستدامة.

وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة العامة للبنك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، ومدير عام مؤسسة التعاون الدكتور طارق امطيرة، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسيرة مبادرة "رفقاء" التي انطلقت الأسبوع الماضي من مدينة القدس، حيث بدأ البنك أولى محطاتها بالشراكة مع جمعية دار الطفل العربي لدعم ورعاية الفتيات اليتيمات، لتنتقل المبادرة اليوم إلى قطاع غزة، من خلال المساهمة في توفير الكسوة الشتوية للأطفال، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع وما يرافقها من احتياجات متزايدة للأطفال والأسر.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في توفير الدعم المباشر للأطفال في قطاع غزة من خلال تأمين الكسوة الشتوية لهم، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن عائلاتهم ويعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى توفير مقومات الرعاية والاهتمام بالأطفال، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور: " أطلقنا مبادرة رفقاء هذا العام بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل وانطلاقاً من إيماننا بأن الأطفال يستحقون الرعاية والاهتمام والدعم أينما كانوا، وأن مسؤوليتنا المجتمعية تحتم علينا الوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. وبعد أن بدأت المبادرة أولى محطاتها من مدينة القدس بالشراكة مع دار الطفل العربي، نواصل اليوم مسيرتها في قطاع غزة من خلال هذه الاتفاقية مع مؤسسة التعاون لتوفير الكسوة الشتوية للأطفال، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات إضافية على الأسر والأطفال في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع. ونؤمن بأن تكامل جهود المؤسسات الوطنية يشكل ركيزة أساسية للوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم الذي يساهم في التخفيف من معاناتهم، كما نتطلع إلى أن تواصل رفقاء التوسع عبر شراكات مستدامة تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة الأطفال الفلسطينيين.

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة التعاون الدكتور طارق امطيرة: تأتي هذه الشراكة مع بنك القدس في وقت تتزايد فيه احتياجات الأطفال في قطاع غزة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من تحديات إنسانية ومعيشية. ونعتز بالتعاون ضمن مبادرة رفقاء التي تعكس نموذجاً فاعلاً للشراكة بين المؤسسات الوطنية في خدمة الأطفال ودعم صمودهم. ونؤمن بأن توفير الكسوة الشتوية للأطفال لا يقتصر على تلبية احتياج أساسي فحسب، بل يحمل رسالة تضامن واهتمام تمنحهم شعوراً بالأمان والاحتواء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتسهم في التخفيف من الأعباء الملقاة على عائلاتهم.

وتجسد مبادرة "رفقاء" التزام بنك القدس بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على المساهمة في بناء مستقبل أفضل للأطفال الفلسطينيين، عبر مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجاتهم وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للأمل والرعاية والتنمية.