وطن للأنباء: طالبت محاكم إيرانية الولايات المتحدة بدفع تعويضات بقيمة 290 مليار دولار عن أضرار ناجمة عن الحرب، بحسب ما أفاد مسؤول في السلطة القضائية، اليوم الاثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وقال رئيس مركز المحامين التابع للسلطة القضائية حسن عبداليان بور، وفقاً للتلفزيون الرسمي: "حصلنا على أحكام قضائية من محاكم محلية تقضي بتعويضات قيمتها 290 مليار دولار ضد الأميركيين".

وأضاف أن عدة دعاوى قضائية رُفعت أيضاً ضد دول في الخليج بسبب "السماح باستخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة لشن هجمات ضد إيران".

ووفقاً للتلفزيون الرسمي، تغطي هذه التعويضات أيضاً إجراءات أمريكية تعود إلى عقود مضت.

وبدأت الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل موجة من الضربات أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على دول في أنحاء المنطقة، قائلة إنها تستهدف قواعد وأصولاً أمريكية وإسرائيلية في تلك الدول.

وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد في حزيران/يونيو، والتي هدفت إلى تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام، تتضمن بنداً ينص على أن تضع واشنطن وشركاؤها الإقليميون خطة تخصص ما لا يقل عن 300 مليار دولار لـ"إعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية".

وتخضع إيران منذ عقود لعقوبات أمريكية مشددة، فُرض معظمها بسبب برنامجها النووي.