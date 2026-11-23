وطن للأنباء: أعلنت إيران، الاثنين، عزمها استخدام جميع الإمكانات المتاحة لديها لمواجهة الحصار البحري والعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية ودفاعية في هذا الإطار.

جاء ذلك وفق متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران.

وقال بقائي إن بلاده تدرس مجموعة من التدابير الدبلوماسية والسياسية والدفاعية لمواجهة الحصار البحري والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وإبطال مفعولها.

وأوضح أن طهران ستشرع في تنفيذ تلك التدابير وفق القرارات التي ستتخذها في هذا الشأن.

وأكد أن الأمن في مضيق هرمز والمنطقة يمكن استعادته في أقرب وقت ممكن إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وأضاف: "شروط إيران هي حقوقها، وتتمثل في رفع الحصار البحري والعقوبات، وتنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم".

وفي تعليقه على القمة الثلاثية التي عقدها قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، في مدينة شنجن الصينية، شدد بقائي على أن القرارات المتعلقة ببلاده لن تُتخذ خارج أراضيها.

وقال: "لن يُتخذ أي قرار بشأن إيران في مكان خارج طهران".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

وفي 18 يونيو/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم وبدأتا مفاوضات، لكنها تعثرت نتيجة خلافات بشأن حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.