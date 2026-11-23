- تقرير يوثق اعتداءات مباشرة على المسعفين بالضرب والتهديد بالسلاح ومنعهم من الوصول إلى الجرحى

-25 شهادة توثق الضرب والتهديد بالسلاح ومنع وصول الإسعاف إلى الجرحى.

-ارتفاع الاعتداءات على الرعاية الصحية بأكثر من 350% خلال عامين.

-925 حاجزاً وعائقاً تعرقل وصول الطواقم الطبية إلى الحالات الطارئة.

وطن للأنباء: كشف تقرير جديد صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على طواقم الإسعاف الفلسطينية في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، موثقا تعرض المسعفين للضرب والتهديد بالسلاح، وعرقلة وصولهم إلى الجرحى والمرضى، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

ووفق الجمعية، يستند التقرير إلى 25 مقابلة معمقة مع مسعفين وسائقي مركبات إسعاف ومتطوعين في الخدمات الطبية بمنطقة نابلس، بعنوان "الوصول، العلاج، والبقاء: اعتداءات إسرائيل على مركبات الإسعاف وطواقمها، وتقويض طب الطوارئ في الضفة الغربية"، مسلطا الضوء على تحول خطير في طبيعة الانتهاكات التي تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية.

وأضافت، لم تعد الاعتداءات تقتصر على تأخير مركبات الإسعاف عند الحواجز العسكرية وعرقلة حركتها، بل باتت تشمل استهدافا مباشرا للمسعفين من قبل الجنود والمستوطنين، رغم وضوح هويتهم بصفتهم عاملين في المجال الطبي، وتوثق الشهادات اعتداءات جسدية وتهديدات بالسلاح وإهانات لفظية وعمليات تفتيش مهينة، إلى جانب منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وفي بعض الحالات، اضطر المسعفون إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية تحت التهديد، وسط اعتداءات استهدفتهم بصورة مباشرة.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير حجم التدهور الذي طال القطاع الصحي في الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد الحوادث التي استهدفت الرعاية الصحية من 93 حادثة عام 2022 إلى 422 حادثة عام 2024، بزيادة تجاوزت 350%.

كما وثقت منظمة الصحة العالمية 233 اعتداء على الرعاية الصحية خلال عام 2025، بينها 165 حادثة استهدفت وسائل النقل الطبي.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد الحواجز والعوائق التي تقيّد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من 642 حاجزا وعائقا في حزيران/يونيو 2023 إلى 925 في كانون الأول/ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 44%، ما يزيد من صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى الحالات الطارئة.

من جهته، قال الباحث في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومعد التقرير عمران عناتي، إن الشهادات التي جمعها التقرير توثق اعتداءات الجنود والمستوطنين على طواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الجرحى، حتى في الحالات التي تكون فيها كل دقيقة حاسمة لإنقاذ حياة المصاب.

وشدد على أن ما جرى توثيقه لا يمثل حوادث فردية معزولة، بل اعتداءات ممنهجة على خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الفلسطينية، تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها.