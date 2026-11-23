وطن للأنباء: يطلق البرلمان العربي، في العاشر من كانون الأول المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مبادرة برلمانية عالمية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، بتشريف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التحرك البرلماني الدولي وحشد الجهود المساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبناء تحالف برلماني عالمي داعم للقضية الفلسطينية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن يشارك في إطلاق المبادرة رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وعدد من رؤساء البرلمانات وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات الداعمة للحقوق الفلسطينية، إلى جانب شخصيات برلمانية وسياسية وعامة.

وتتضمن المبادرة تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحشد الدعم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الدولية، وتعزيز الحماية الإنسانية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب توظيف الإعلام البرلماني لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها وحقوقه الوطنية المشروعة.

كما تسعى إلى توحيد أولويات التحرك البرلماني العربي والدولي، وتنسيق المواقف بين البرلمانات والمجالس، وتحويل مواقف التضامن مع فلسطين إلى تحركات ومبادرات عملية ومؤثرة.

وتُعقد المبادرة تحت شعار «من التضامن إلى التأثير»، تأكيدا لأهمية الانتقال من التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى العمل البرلماني المشترك، بما يدعم حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس.