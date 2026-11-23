- تحركات قانونية بعيداً عن الأضواء لمقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل أمام محاكم أمريكية وأوروبية

- طهران تدرس اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتسجل شكويين بشأن حربَي 2025 و2026

- تحقيق أممي يخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب واشنطن جرائم حرب في قصف مدرسة ميناب

- الاختصاص العالمي يفتح نافذة للملاحقة في أوروبا.. لكن غياب المشتبه فيهم قد يعرقل المحاكمات

- خبراء: ملاحقة واشنطن وتل أبيب ممكنة نظرياً.. وموازين القوى تجعل المساءلة المباشرة شبه مستحيلة

وطن للأنباء: لا تقتصر الحرب بالنسبة لإيران على التأهب والاستعداد العسكري، إذ تسعى طهران بالتوازي إلى فتح جبهة أخرى في المحاكم عبر توثيق الهجمات التي تقول إنها ترقى إلى جرائم حرب، ورفع دعاوى في محاكم أمريكية وأوروبية، والمطالبة بتعويضات للضحايا.

ويكشف مجيد أنصاري، نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أن بلاده شرعت في تحركات قانونية واسعة النطاق، في سبيل مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل، موضحا أنه تجري متابعة سلسلة من الإجراءات القانونية على الصعيد الدولي، بعيدا عن الأضواء، تفاديا لإحباطها، ولضمان نجاحها في المراحل اللاحقة.

ما آخر مساعي إيران القانونية؟

ومن أبرز التحركات الإيرانية التي كُشف عنها في هذا المسار، ما أعلنه أنصاري أمس الأحد، عن بدء بلاده إجراءات قانونية أمام محاكم في الولايات المتحدة و4 دول أوروبية، بدعوى ارتكاب جرائم حرب ضد إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أنصاري قوله -خلال مراسم لتكريم عائلات الأطفال القتلى- إن الدعاوى التي رُفعت يتعلق بعضها بالهجوم على مدرسة ميناب، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات عدة لتوثيق الهجمات، ومتابعة ادعاءات جرائم الحرب في إطار القانون الدولي.

وفي اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قُصفت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في ميناب، بمحافظة هرمزجان في جنوب إيران، وأسفر ذلك عن 165 قتيلا، وفق مسؤولين محليين، وذكرت مصادر مستقلة استشهدت بها الأمم المتحدة أن العدد بلغ 157، بينهم 15 طفلا في السادسة من العمر.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السلطات درست أيضا إمكانية اتخاذ إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسجلت كذلك شكوى لدى هيئة دعاوى التحكيم الإيرانية الأمريكية بشأن حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران 2025، في حين وصلت إجراءات تسجيل شكوى ثانية تتعلق بالحرب المتواصلة منذ 28 فبراير/شباط الماضي إلى مرحلتها النهائية.

أما على الصعيد الداخلي، فأوضح أنصاري أن مركز المحامين التابع للسلطة القضائية تولى تمثيل أسر 5 آلاف قتيل، في حين سُجل أكثر من ألفي شكوى أمام المحاكم الإيرانية حتى الآن.

وفي مسعى لتعزيز فرص نجاح هذه التحركات، تعمل السلطات الإيرانية على إعداد ملفات قانونية تستند إلى أدلة موثقة، إذ شدد أنصاري على أن عرض ادعاءات جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية يُعدّ عملية فنية معقدة، مشيرا إلى تفعيل "نظام التعويضات" بهدف جمع الأدلة والوثائق اللازمة لدعم الملفات القانونية.

تحقيق أممي يعزز الملف الإيراني

وبالتوازي مع تحركات طهران، خلصت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب، جراء قصف مدرسة ميناب الابتدائية، ومجمع رياضي في مدينة لامرد جنوبي إيران.

ويُشار إلى أن ما خلصت إليه البعثة يمثل نتيجة تحقيق أممي، ولا يُعد حكما قضائيا بإدانة أشخاص محددين.

ورغم ذلك، أشار خبراء قانونيون إلى أن هذه النتائج يمكن أن تشكل أساسا لإجراءات أخرى، كما فعلت تقارير الأمم المتحدة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتنظر محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، ويمكنها بحث مسؤولية دولة عن خرق التزاماتها الدولية والتعويض المترتب على ذلك. لكنها لا تحاكم الأفراد جنائيا، ولا تستطيع عائلات الضحايا رفع دعوى مباشرة أمامها.

وفي الإطار ذاته، طالبت منظمة العفو الدولية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السلطات الأمريكية بنشر نتائج تحقيقها في الهجوم على المدرسة، وشددت على ضرورة فحص المعلومات الاستخبارية وقرارات الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي، وملاحقة من تتوفر أدلة كافية على مسؤوليته الجنائية، وضمان حقوق الناجين وعائلات الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

ما فرص اللجوء إلى المحاكم الأوروبية؟

تتيح قوانين بعض الدول ملاحقة جرائم دولية ارتُكبت خارج أراضيها، وفق ما يُعرف بالاختصاص العالمي. فألمانيا، مثلا، تجيز الملاحقة عن جرائم حرب حتى دون صلة ألمانية بالواقعة.

لكن لا يضمن تقديم الشكوى فتح تحقيق أو الوصول إلى المحاكمة؛ فالقانون الألماني يسمح للنيابة بالامتناع عن الملاحقة في حالات منها غياب المشتبه فيه الأجنبي وعدم توقع وجوده في البلاد.

ما فرص مقاضاة أمريكا وإسرائيل؟

بالنسبة لخبراء في القانون الدولي، تتجاوز الانتهاكات الأمريكية في الحرب على إيران مجرد خرق القانون الدولي، إذ تصل إلى حد جرائم الحرب والعدوان الصريح.

فالحرب برمتها تفتقر إلى أي أساس قانوني، حيث شُنت خارج إطار الأمم المتحدة ودون تفويض من مجلس الأمن، ولا تتوفر الولايات المتحدة على أي حجة مقنعة تفيد بتهديد مباشر لترابها الوطني من قبل إيران.

ويرى قانونيون أنه يمكن -على المستوى النظري- ملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قانونيا، مستدركين بأن "الدولتين لا تكترثان بالقانون الدولي ولا تذعنان لإلزامات الشرعة الدولية".

وتخلص آراء خبراء في القانون الدولي في تصريحات سابقة للجزيرة نت إلى أنه رغم وضوح الانتهاكات وتوافر الأدلة، فإن المساءلة القانونية المباشرة شبه مستحيلة في ظل موازين القوى الدولية الحالية، مما يجعل الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي ولجان التحقيق المستقلة السبيل الأكثر واقعية لإظهار المسؤولية والحد من الانتهاكات المستقبلية.

المصدر: الجزيرة