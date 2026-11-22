يا قبلة البيت العتيق، يا سلوان، يا خاصرة القدس الجنوبية، يا سجدة الأرض حين تتوضأ حجارتها بذاكرة الأنبياء، ويا حارسة الحكاية عند تخوم السور العتيق... سلام عليك حين يضيق بك المكان، وسلام على بيوت تسكنها الروح قبل أن تسكنها الأجساد، وعلى أشجار تعرف أسماء الذين غرسوها، وعلى تراب ما زال يحتفظ بأسرار الذين عبروا من هنا وتركوا في قلبه شيئا من حكاياتهم.

يا سلوان، أيتها المتكئة على كتف القدس، كم من وجع يختبئ في أحيائك، وكم من دعاء يصعد من عتبات بيوتك إلى السماء، هناك، حيث الجنوب يلامس أسوار المسجد الأقصى، وحيث تتعانق ظلال المكان مع قداسة الحكاية، يرقد البستان في حضن الأرض، لا بوصفه مساحة من التراب، ولا مجرد حي صغير تتوزع فيه البيوت والأزقة، بل بوصفه ذاكرة حيّة، وبستانا من البشر قبل أن يكون بستانا من الشجر، وامتدادا لروح مدينة لا تزال تقاوم أن تصبح غريبة عن نفسها.

أيها البستان، يا ابن الأرض التي أنجبتك، ويا حارس الحكاية التي لم تكتمل، ماذا تقول حين تسمع وقع الجرافات يقترب من عتباتك؟ وكيف تفسر للأرض أن الذين عاشوا في حضنها صاروا مهددين فيها، وأن البيوت التي شهدت ولادات وأفراحا وأحزانا، والتي احتضنت أحلام الصغار وكبر فيها الآباء والأجداد، باتت مطالبة بأن تعتذر عن وجودها؟ أي ذنب ارتكبه البيت حتى يصبح مصيره معلقا بإشارة من يد، وأي خطيئة ارتكبتها شجرة حتى تجد جذورها نفسها في مواجهة معاول لا تعرف من الأرض إلا ما يمكن انتزاعه منها؟

ولعل أكثر ما يثير وجع الروح في حكايتك أن الاقتلاع لم يعد يأتي دائما بوجهه الخشن، ولم يعد يحتاج إلى أن يعلن عن نفسه بالجرافة وحدها. فقد يأتيك أحيانا في ثوب حديقة، أو في اسم ناعم، أو في مخطط يزعم أنه يعيد إلى المكان خضرته المفقودة. هكذا يريدون للبستان أن يصبح (حديقة الملك داود) ، وهكذا تمتد مشاريع ما يسمونه (الحدائق التوراتية ) لتعيد رسم ملامح المكان، وتستدعي من الروايات ما يخدم مخططاتها، وكأن الأرض التي عاشت عليها أجيال من البشر لا ذاكرة لها، وكأن البيوت التي وقفت على ترابها عقودا طويلة لم تكن يوما جزءا من تاريخها.

يا للمفارقة، أي حدائق تلك التي تبدأ حكايتها بإزالة البيوت؟ وأي خضرة تنبت فوق ذاكرة البيوت المهدمة؟ وأي جمال يمكن أن يكتمل حين يكون ثمنه اقتلاع الإنسان من جذوره؟ أيمكن للحديقة أن تزهر إذا كان أول ما يزرع في تربتها هو الغياب؟ وهل يحتاج البستان إلى ملك كي يعرف معنى الخضرة، أو إلى رواية مستحدثة كي يتذكر أنه كان بستانا؟ لقد كان للاسم معنى قبل أن تطلبه المشاريع، وكانت للأرض حكايتها قبل أن تمتد إليها الخرائط، وكان لأهلها تاريخ لا يحتاج إلى ختم من بلدية أو اعتراف من سلطة احتلال.

ومنذ أن أطل مشروع (حديقة الملك ) على الحي، في مخططاته القديمة التي تعود إلى سنوات طويلة، والبستان يعيش على حافة الانتظار. تتعاقب الإخطارات وقرارات الهدم، وتتبدل العناوين والذرائع، مرة بحجة البناء دون ترخيص، ومرة تحت مسمى تنسيق الحدائق، ومرة بإقامة مواقف للسيارات ومساحات مفتوحة. وفي كل مرة تتراجع البيوت خطوة أمام الخرائط، وتتقدم الجرافات خطوة أخرى نحو ذاكرة المكان. حتى صار الخوف ضيفا ثقيلا على البيوت، وصار الصباح يحمل احتمالا جديدا للغياب، فيما تتقدم مشاريع إعادة تشكيل المكان على أنقاض تفاصيل الحياة التي عرفها أهله.



لكن، يا بستان، هل تعرف الأشجار أن هناك من يريد لها أن تكون شاهدة على اقتلاع من غرسوها؟ وهل تعرف الحجارة أن ثمة من يريد أن يستبقيها دليلا على رواية، فيما يمحو البيوت التي احتضنتها؟ إنهم يريدون للتراب أن يتكلم بلغة واحدة، وللذاكرة أن تنحني أمام حكاية واحدة، وللمكان أن يتخلى عن أهله كي يصبح صالحا لصورة جديدة، صورة لا يظهر فيها الإنسان الذي عاش هنا، ولا يسمع فيها صوت الأطفال، ولا تفوح من نوافذها رائحة الخبز والقهوة، ولا تعود فيها للأبواب حكايات العائدين.

يا أيها البستان، كم يشبه اسمك قدرك، بستان من الوجوه والقلوب والبيوت، بستان من الحكايات التي نمت على مهل، وسقتها الأمهات بدموع الفرح، وحرسها الآباء بالصبر، وورثها الأبناء كما يرثون أسماءهم وملامحهم. فليس كل بستان ما تنبت أرضه من شجر، وليس كل حديقة ما تحيط به الأسوار وتنسقه الأيدي. ثمة بساتين تنمو في الذاكرة، وثمة أشجار تضرب جذورها في الروح، وثمة بيوت تصبح مع الزمن جزءا من تكوين أصحابها، فلا يعود ممكنا الفصل بين الإنسان ومكانه، ولا بين الحكاية والأرض التي احتضنتها.

وهناك، على مقربة من سور المسجد الأقصى، حيث تتصل سلوان بنبض البلدة القديمة، لا يبدو استهداف البستان شأنا عمرانيا عابرا، ولا تبدو الحكاية خلافا على مساحة أرض أو حدود مخطط تنظيمي. إنها حكاية المكان حين يراد إعادة تعريفه، وحكاية المدينة حين تتعرض ذاكرتها للتفكيك، وحكاية الإنسان حين يصبح وجوده عقبة أمام صورة يراد لها أن تكتمل من دونه. فالقدس ليست حجارة مقدسة وحدها، وليست أسوارا وقبابا ومعالم أثرية، إنها أيضا وجوه ناسها، وأزقة أحيائها، وبيوتها التي تنبض بالحياة، وتلك التفاصيل الصغيرة التي تمنح المدينة روحها ومعناها.

فيا قبلة البيت العتيق، أيها البستان الذي يتوضأ بوجع الأرض، لا تجعل الحزن آخر ما تقوله أشجارك، ولا تجعل الجرافات آخر من يكتب على ترابك. فثمة فرق بين من يزرع ليحيا المكان، ومن يقتلع ليعيد تشكيله، وبين من يسكن الأرض فيحملها في قلبه، ومن ينظر إليها باعتبارها مساحة تنتظر مشروعا جديدا. وثمة فرق بين ذاكرة تنمو مع الإنسان وتكبر بأبنائه، ورواية تبحث عن موطئ قدم لها فوق أنقاض البيوت.

ما أقسى أن يتحول البيت إلى انتظار، وأن تصبح عتبة الدار موعدا محتملا للفقد، وأن تنام العائلة على وسادة تعرف أن الصباح قد يأتيها بقرار يقتلعها من ألفة المكان. وما أعمق ذلك الوجع الذي لا تصفه الكلمات حين تتحول الجدران إلى شواهد على حياة كانت هنا، وحين يصبح صاحب البيت غريبا في المكان الذي ورثه عن أبيه، وحين تضيق الأرض بمن ولدوا فيها، بينما تتسع للمشاريع التي تريد أن تعيد كتابة هويتها.

ومع ذلك، ليس البستان مرثية، ولا سلوان حكاية غياب. ففي عمق التراب أسرار لا تعرفها الجرافات، وفي جذور الشجر صبر لا تقيسه الساعات، وفي ذاكرة الناس ما يجعل المكان أكبر من مخطط، وأبقى من قرار، وأعمق من كل محاولة لإعادة تسمية الأشياء. قد تهدم الجدران، وقد تتغير ملامح الأزقة، وقد تمتد الحدائق فوق مساحات أفرغت من أهلها، لكن هل تستطيع يد أن تقتلع ذاكرة من قلب أصحابها؟ وهل تستطيع رواية أن تصبح حقيقة بمجرد أن تقام لها الأسوار والبوابات والمسارات؟

يا سلوان، يا قبلة البيت العتيق، يا خاصرة القدس التي لا تنام، سلام على البستان في وجعه وصمته، سلام على ترابه الذي لا يزال يعرف أسماء أهله، وعلى أشجاره التي لا تزال تحفظ أسرار جذورها،

وعلى البيوت التي تقف في حضرة الغياب كأنها تصلي صلاة البقاء. سلام على الإنسان الذي لا يريد من الأرض سوى أن تتسع لحياته، وعلى الأرض التي لا تطلب من أبنائها سوى ألا ينسوها.

ولعل البستان، في آخر المناجاة، لا يحتاج إلى من يرثيه، بل إلى من يسمع أنينه، ولا يحتاج إلى من يعدد أشجاره، بل إلى من يرى ما وراءها من أرواح، ولا يحتاج إلى حديقة تحمل اسما مستعارا كي يصبح جميلا، فقد كان جميلا بأهله، ببيوته، بذاكرته، وبكل تلك الحياة التي أرادوا أن يختصروها في مخطط.

فيا رب هذه الأرض، يا حافظ الذاكرة في صدور العابرين والباقين، احفظ للبستان جذوره، وللبيوت أهلها، وللأشجار ظلالها، وللقدس وجهها الذي لا يكتمل إلا بأهلها. واجعل في هذا التراب متسعا للحياة، لا للغياب، وللأمل لا للهدم، وللإنسان الذي ما زال، رغم كل شيء، يزرع في أرضه معنى البقاء.