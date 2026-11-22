وطن للأنباء: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إقامته في قاعدة عسكرية أمريكية لدواع أمنية، على خلفية تهديدات إيرانية تستهدفه، مشددا على أن هذه التهديدات لن تثنيه عن مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي على طهران عبر العقوبات.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، السبت، إنه لا يزال يقيم في قاعدة عسكرية، ردا على سؤال بشأن التهديدات الإيرانية الموجهة إليه، مضيفا: "لن أسمح للإيرانيين بترهيبي".

وانتقد وسائل إعلام أمريكية لنشرها صورة منزله مرفقة بمعلومات عن موقعه، مشيرا إلى أن إقامته في القاعدة العسكرية تسير بشكل جيد.

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران حتى تصبح طهران مستعدة للالتزام باتفاق، لافتا إلى استمرار ما تسميه الإدارة الأمريكية "عملية العزل الاقتصادي" منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وواصفا إياها بأنها أوسع عملية عزل اقتصادي تُفرض على دولة في التاريخ.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أفادت، قبل نحو أسبوعين، بانتقال بيسنت من منزله في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، بسبب تهديدات من إيران.

وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس دونالد ترامب غادروا منازلهم خلال الفترة الأخيرة لأسباب أمنية مرتبطة بتهديدات إيرانية مزعومة، من بينهم ستيفن ميلر، الذي تولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة العدل السابقة بام بوندي.