وطن للأنباء: وقعت جامعة القدس ممثلةً بمدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال د. ثائر نصار، اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجية مع المرصد المتوسطي للنزاهة المعلوماتية، وذلك في مدينة تطوان المغربية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحقق من الأخبار، والتربية الإعلامية والرقمية، ومواجهة التضليل الإعلامي.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية وبناء القدرات، وإعداد الأبحاث والدراسات المشتركة حول آليات تفكيك التضليل وبناء السرديات الموثوقة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الميدانية والأكاديمية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل بين البحث العلمي والممارسة الصحفية في مجال النزاهة المعلوماتية.

وتهدف الشراكة إلى تأسيس جسر علمي ومهني مستدام بين المؤسسات الأكاديمية والإعلامية، وتوحيد الجهود العربية والمتوسطية لمواجهة التحديات المتسارعة التي يفرضها التضليل الإعلامي، في ظل تنامي تأثير الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الفضاء الرقمي.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش اختتام أعمال الورشة الفكرية التي نظمتها الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية في تطوان، بعنوان "السردية المغربية في مواجهة التضليل الإعلامي: من أجل صحافة مغربية فاعلة"، بشراكة مع جامعة القدس، والمجلس الوطني للصحافة، وجامعة عبد المالك السعدي.

وشهدت الورشة مشاركة عدد من الأكاديميين والمهنيين، من بينهم الأستاذ أمين الخياري، عضو المجلس الوطني للصحافة، والدكتور عبد السلام أندلوسي، مدير برنامج ماجستير الإعلام والصناعة الثقافية بجامعة عبد المالك السعدي، ود. ثائر نصار، مدير برنامج ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال بجامعة القدس، الذين أسهموا في تقديم الجلسات وإثراء النقاشات.

وفي مداخلته العلمية، أكد د. نصار أن مواجهة التضليل الإعلامي الحديث تتطلب انتقال المؤسسات الإعلامية من نهج "رد الفعل الدفاعي" والتفنيد التفاعلي إلى تبني مفهوم "السيادة السردية الاستباقية"، موضحًا أن التضليل لم يعد مقتصرًا على تداول الأخبار الزائفة، بل تحول إلى صناعة ممنهجة تستثمر في "هندسة الجمهور" من خلال استغلال التحيزات العاطفية وتضخيمها عبر الخوارزميات الرقمية التي تعزز الاستقطاب على حساب الدقة والموضوعية.

ودعا د. نصار غرف الأخبار إلى الانتقال من "صحافة الرأي" إلى "صحافة البرهان"، عبر توظيف أدوات التحقق مفتوح المصدر (OSINT) وصحافة البيانات، لتقديم أدلة رقمية موثوقة تعزز وعي الجمهور وتحميه من حملات التضليل. كما شدد على أهمية إيصال السردية الوطنية إلى الرأي العام الدولي من خلال محتوى استقصائي متعدد اللغات، يستند إلى الأرقام والمعايير المهنية، مؤكدًا أن الالتزام بأخلاقيات المهنة وآليات التنظيم الذاتي يشكل خط الدفاع الأول للحفاظ على ثقة الجمهور.

وأشار إلى أهمية التكامل بين المختبرات الجامعية وغرف الأخبار، بما يتيح تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أدوات عملية للرصد والإنذار المبكر بحملات التضليل الإعلامي.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار حرص جامعة القدس على توسيع شراكاتها الأكاديمية والمهنية على المستويين العربي والمتوسطي، والإسهام في تطوير إعلام مهني مستقل ومسؤول يضع الحقيقة والنزاهة المعلوماتية في صميم أولوياته، ويعزز الروابط العلمية والأكاديمية بين فلسطين والمغرب.