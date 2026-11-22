وطن للأنباء: أكّد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أنّ طهران ستتخذ كل إجراء تراه ضرورياً لمواجهة الحصار الاقتصادي.

ولفت غريب آبادي إلى أنّ بلاده ستتعامل مع الحصار بوصفه عملاً حربياً، وستتخذ بعد ذلك كل خطوة تراها ضرورية.

وأضاف: "أميركا لجأت للعمل العسكري مرتين وتكبدت هزيمة ثقيلة وإذا أرادت هزيمة أكبر فيمكنها تكرار الخيار العسكري".

كما شدد على أنّه "إذا كانت الولايات المتحدة تتحلى بالعقلانية فعليها أن تنحي الخيار العسكري وتتجه نحو الدبلوماسية مع إيران".

وإذ أشار إلى أنّ إيران تواصل الاتصالات وتبادل الرسائل، فإنه لفت في الوقت عينه، إلى أنها لا تعتمد على الدبلوماسية وحدها ومستعدة لكل السيناريوهات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساع إقليمية، تقودها قطر، لإعادة إحياء المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب. وكان آخر هذه المساعي وصول وفد قطري إلى طهران الليلة الماضية، في أعقاب لقاء جمع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى بمبعوثي الرئيس الأميركي، في برلين، يوم الخميس.

ولم تسفر أي من الجهود الدبلوماسية عن تحريك الجمود الحاصل بشأن الحرب على إيران، وسط خلافات بشأن العقوبات الأميركية وشروط إعادة فتح مضيق هرمز.