وطن للأنباء: نظّم نشطاء وقفة أمام مكتب أمين خزانة ولاية إلينوي مايكل فريريكس في شيكاغو، للمطالبة بوقف تجديد السندات الإسرائيلية وسحب كامل استثمارات الولاية فيها، عقب عدم تجديد سندات بقيمة 10 ملايين دولار.

وشاركت في الوقفة شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، ولجنة مناهضة الحرب في شيكاغو، وشبكة سحب الاستثمارات في إلينوي.

واعتبرت شبكة الجالية الفلسطينية أن عدم تجديد هذه السندات انتصار جزئي لحملة ضغط استمرت عامين ونصف العام، مؤكدة مواصلة جهودها حتى سحب كامل الأموال العامة المستثمرة فيها.

وقال منظمو الوقفة إن سندات بقيمة 20 مليون دولار حلّ أجلها، وإن الولاية جدّدت نصفها، لذلك سيواصلون الضغط حتى سحب كامل الأموال العامة المستثمرة في هذه السندات.

يشار إلى أنه تقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري عدم تجديد استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار من أموال الولاية في السندات الإسرائيلية في ولاية إلينوي، بعد عامين ونصف من المظاهرات، والاحتجاجات، وحملات الضغط الشعبي.