وطن للأنباء: أعلن رئيس بلدية ترقوميا تخصيص مقرّ جديد للمركز النسوي في البلدة، حيث جاء ذلك خلال لقاء عقدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع مجلس الظل النسوي الذي شكلته الجمعية في البلدة، مع رئيس وأعضاء بلدية ترقوميا. كما أسفر اللقاء عن تخصيص مركبة لنقل عضوات مجلس الظل والنساء الراغبات، لحضور جلسات المجلس البلدي المفتوحة للجمهور.

وخلال اللقاء، طرحت المشاركات أمام رئيس البلدية احتياجات النساء في مجالي التعليم والصحة، والحاجة إلى أماكن آمنة يمكنهنّ الاجتماع فيها وتنظيم أنشطتهن. وعرضت عضوات مجلس الظل وضع المركز النسوي الحالي وحاجته إلى الترميم والتأهيل، وأوضحن أهمية توفير مقرّ ملائم يتيح لنساء البلدة مواصلة أنشطتهن ومبادراتهن.

كما ناقشت المشاركات كيف يمكن لحضور جلسات المجلس البلدي أن يتيح للنساء الاطلاع على القضايا العامة التي تهم البلدة والمشاركة في النقاش حول الأولويات، وكيف يمكن لمجلس الظل متابعة استجابة البلدية للمطالب التي طُرحت. كما استعرضن أفكاراً لمبادرات مجتمعية تعتزم نساء ترقوميا تنفيذها، وأكّدن أهمية أن تتولّى النساء أنفسهنّ التخطيط لها وتنفيذها.

وقالت رئيسة مجلس ظل ترقوميا، وسيلة فطافطة، إن استجابة البلدية للمطالب التي طرحتها المشاركات عززت ثقة عضوات المجلس بقدرتهن على إيصال صوت نساء البلدة إلى صنّاع القرار. وأضافت أن دعم الجمعية يساعد مجلس الظل على مواصلة عمله وتوفير مكان آمن تلتقي فيه النساء ويتحدثن عن احتياجاتهن.

من جانبها، قالت منسقة المشاريع في الجمعية، لارا رمضان، إن مجالس الظل تتيح للنساء طرح أولوياتهن أمام الهيئات المحلية والتأثير في القرارات التي تمسّ حياتهن. وأكّدت أن الجمعية ستواصل متابعة مطالب النساء مع صنّاع القرا، والعمل مع شركاء محليين ودوليين لتوفير الموارد التي تساعدهن على تنفيذ مبادراتهن ومواصلتها.

ونُظّم اللقاء بعنوان «حوار سياساتي حول احتياجات وتوجهات المجالس المحلية تجاه احتياجات النساء»، ضمن مشروع «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي»، الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية (Expertise France).

وتشمل متابعة مخرجات اللقاء تسليم المقرّ الجديد للمركز النسوي وترتيب نقل النساء الراغبات في حضور جلسات المجلس البلدي المفتوحة.