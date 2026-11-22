وطن للأنباء: أطلق مستوطن، اليوم الأحد، الرصاص على راعي أغنام في برية الرشايدة شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة، بأن مستوطنا هاجم المواطن إسماعيل محمد رشايدة وأبناءه أثناء رعيهم الأغنام، وأطلق الرصاص باتجاههم، ما أدى إلى نفوق ثلاثة رؤوس من الأغنام، بعد إصابتها بالرصاص.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الفترة الأخيرة، تمثلت بإحراق الخيام، ومنع رعاة الاغنام من الوصول إلى اماكن الرعي، والاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام.