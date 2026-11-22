رام الله – وطن للأنباء: كشف الحرس الثوري الإيراني عن منصة إطلاق صاروخية جديدة داخل قاعدة عسكرية تحت الأرض، تتمتع بقدرة على إطلاق صاروخين باليستيين في وقت واحد، بالتزامن مع تأكيد مسؤولين عسكريين إيرانيين استعادة المخزونات الصاروخية الاستراتيجية وتطوير أسلحة جديدة.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإيرانية أن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، وقائد القوات الجوية التابعة للحرس مجيد موسوي، زارا القاعدة الصاروخية الجديدة، التي لم يُكشف عن موقعها.

وأظهرت المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز ومنصات الإطلاق، كما عرضت منصة جديدة مخصصة للصواريخ العاملة بالوقود السائل، قادرة على إطلاق صاروخين باليستيين بالتزامن.

وقال موسوي خلال الزيارة إن قواته مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي، مضيفا: "لن نتردد في استخدام هذه القوة ومواجهة التهديدات".

وفي سياق متصل، أعلن المساعد السياسي لمكتب التوجيه العقائدي والسياسي للقائد الأعلى للجيش الإيراني، العميد رسول سنائي راد، استعادة الاحتياطيات الصاروخية الاستراتيجية للبلاد، إلى جانب توافر أنواع جديدة من الأسلحة الاستراتيجية.

وقال سنائي راد إن الكشف عن المدينة الصاروخية الجديدة يأتي في إطار الحفاظ على الجهوزية العسكرية، مشيرا إلى امتلاك القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري احتياطيا استراتيجيا كافيا من مختلف أنواع الصواريخ، واستمرار عمليات البحث والتطوير وإنتاج أنواع جديدة منها.

وأضاف أن هذه التطورات تحمل رسالة مفادها أن الإنتاج والتطوير الصاروخي في إيران لم يتوقفا، محذرا من أن القدرات والأسلحة الجديدة قد تشكل "مفاجآت للأعداء" في حال وقوع أي اعتداء.

وأكد أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم تقتصر على ترميم المخزونات السابقة، بل شملت توفير أسلحة استراتيجية جديدة، قال إنها تعزز قدرة بلاده على الرد الفوري وبقوة، دون قيود جغرافية.

ويأتي الكشف عن المنصة الجديدة في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، ورد طهران بهجمات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.